Concierto navideño GRATIS en CDMX: Fecha, horario, lugar y todo para asistir

Como parte del programa navideño de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura ofrecerá un concierto totalmente gratuito con la participación del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, agrupación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y el ensamble de música antigua Antiqva Metrópoli.

El espectáculo incluirá la interpretación de diversas obras clásicas de los siglos XVI y XVII creadas por compositores novohispanos y europeos , piezas que transportarán al público a las antiguas celebraciones decembrinas para vivir una experiencia navideña distinta a la habitual.

¿Cuándo y dónde será el concierto navideño en la CDMX?

La experiencia, titulada Navidad Barroca y dirigida por Carlos Aransay y Juan Luis Mátuz, se llevará a cabo el próximo domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas en el Pabellón Escénico, ubicado en el Jardín Escénico (Paseo de la Reforma esquina con Calzada Chivatito, Bosque de Chapultepec).

La entrada es libre y está abierta a personas de todas las edades; sin embargo, se recomienda llegar con anticipación para asegurar lugar, ya que el evento podría saturarse. Debido al horario, también se sugiere asistir con sombrilla o gorra para protegerse del sol.

Cabe destacar que este no será el único concierto navideño en la capital, pues rumbo al 25 de diciembre diversos recintos ofrecerán espectáculos temáticos para celebrar la temporada.

¿Cuándo habrá otros conciertos navideños?

Conciertos de jazz navideño en el Mirador de la Torre Latino

Fechas: 12, 17, 18, 19, 22 y 23 de diciembre

Lugar: Mirador de la Torre Latino

Hora: 20:30 horas

Costo: $350 por persona

Concierto navideño de la Orquesta de Minería

Fechas: 20 y 21 de diciembre

Lugar: Pepsi Center

Hora: 19:00 horas

Costo: $440 – $1,440

Candlelight: clásicos de Navidad

Fechas: 19, 20 y 21 de diciembre

Lugar: El Cantoral (Puente Xoco s/n, Puerta A, Xoco)

Hora: 18:00 horas

Costo: $415 – $930

Concierto Sinfónico “Navidad en las Películas”

Fechas: 12, 13 y 14 de diciembre

Lugar: Centro Cultural Teatro I (Guaymas 8, Roma Norte)

Costo: $550 – $2,196

Concierto navideño en el Auditorio Nacional

Fechas: 12 y 13 de diciembre

Lugar: Auditorio Nacional

Hora: 19:30 horas

Costo: $550 – $2,623

Con una cartelera repleta de espectáculos navideños , la Ciudad de México refuerza su compromiso por acercar la cultura, la música y las tradiciones de temporada a habitantes y visitantes. Desde conciertos gratuitos al aire libre hasta producciones sinfónicas y experiencias inmersivas, la capital ofrece múltiples opciones para disfrutar el espíritu decembrino y vivir la Navidad de manera especial.

