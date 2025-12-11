Padrón de telefonía: esta es la fecha exacta en la que entra en vigor la nueva ley

La implementación del nuevo padrón nacional de telefonía móvil quedó oficialmente respaldada esta semana tras la aprobación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), decisión que transformará la manera en que se relacionan las líneas móviles con la identidad de sus usuarios. La medida surge como respuesta al incremento de delitos como la extorsión, una problemática que mantiene preocupadas a autoridades y ciudadanos.

El lunes 8 de diciembre, la CRT autorizó los lineamientos que darán origen a este registro, una iniciativa que ya se había intentado en sexenios anteriores sin resultados sólidos, pero que ahora adopta un modelo más amplio y de cumplimiento obligatorio. El mecanismo contempla que cada número celular quede asociado a una persona física o moral, que las compañías telefónicas resguarden la información personal de manera segura y que el control sea más estricto en el caso de los usuarios de prepago, quienes suelen comprar tarjetas SIM sin un proceso formal de identificación. Con ello, se pretende contar con datos que permitan rastrear llamadas relacionadas con fraudes, extorsiones o robos de identidad.

CANVA

Fecha en que inicia el registro al padrón de telefonía

A partir del 9 de enero de 2026, toda línea móvil deberá quedar vinculada a una identidad oficialmente reconocida. Esto significa que desaparecerán las tarjetas SIM anónimas y las llamadas “líneas rápidas” adquiridas sin registro previo. La CRT, ahora autoridad principal en el sector, dio el visto bueno para que entre en vigor el registro obligatorio de líneas telefónicas, el cual integrará a una base nacional los más de 158 millones de números celulares activos en México, administrada por los propios operadores.

La publicación de estos lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) representó la formalización del proceso. A partir de ese momento, la CRT comenzará a eliminar el uso anónimo de líneas móviles y alineará las prácticas nacionales con modelos regulatorios ya establecidos en otros países.

BB