Elena Poniatowska reapareció en un evento público y no evitó pronunciarse sobre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

A partir de ayer, miércoles, la Sala de Comparecencias del Senado lleva el nombre de Elena Poniatowska como un reconocimiento a la escritora y periodista.

En el acto, Elenita, como es conocida, de 93 años de edad, agradeció a los senadores que promovieron este homenaje.

En entrevista, habló sobre su vínculo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, recordó episodios íntimos de su vida y lanzó una crítica directa a la Cuarta Transformación, encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador .

Aunque aclaró que no es política, pero mantiene una afinidad histórica con la izquierda, no eludió la pregunta sobre su valoración del movimiento que fundó López Obrador.

"Creo que el presidente López Obrador tuvo siempre la costumbre de tomar la palabra y a veces hubiera sido bueno que se oyeran las voces de las mujeres , incluso de los niños y de muchos mexicanos que tienen cosas que decir y que no hemos podido oír", expresó.

De buen humor, Elenita pidió a los reporteros que la entrevistaron: "Pongan eso así, yo soy, ante todo, periodista".

Poniatowska habla sobre Sheinbaum

Sobre el primer año de gobierno de la Presidenta Sheinbaum, con quien dijo tener una relación de décadas, Poniatowska destacó su trayectoria:

"La conozco desde la universidad. Es una bióloga que admiro desde hace muchos años" .

Al preguntarle qué le pediría a la Mandataria, respondió: "Toda la atención a la infancia, a los futuros niños mexicanos, a los estudios, a la educación… la educación salva".

La escritora insistió en que la formación académica debe convertirse en prioridad nacional si México quiere garantizar un futuro distinto .

La autora de "La noche de Tlatelolco" respondió con ironía cuando le preguntaron qué le falta por hacer:

"Morirme… pues tengo 93 años", dijo entre risas. "Amar a mis nietos y bisnietos… y a los estudiantes de 1968".

También evocó episodios dolorosos de la historia mexicana, como su acompañamiento a Rosario Ibarra de Piedra y a otras madres de desaparecidos:

"Espero que ya nunca haya más eso tan horrible que practica la política: la desaparición del ser humano", apuntó.

Dijo que el país aún debe a las mujeres más espacios y, con humor, expresó que lo que les falta es "tener buenos maridos". Además, reconoció la necesidad de ver a más mujeres en puestos de liderazgo académico, como una rectora en la UNAM.

El Senado decidió poner el nombre de Elena Poniatowska en honor a esta figura central de la literatura mexicana y "mujer brillante que ha marcado a generaciones con su escritura y su compromiso social", destacó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Dijo que este reconocimiento es un acto de justicia social para una escritora que ha dado voz a sectores marginados a través de la crónica, la entrevista, la novela y la recopilación de testimonios, y ha acompañado las luchas sociales que han marcado la vida democrática del país.

OA