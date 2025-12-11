El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene poca probabilidad de lluvia este jueves 11 de diciembre, pero apunta a días con temperaturas más frescas. Estos son los detalles del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para este día en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; intervalos de chubascos en Jalisco y Colima, y lluvias aisladas en Nayarit. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG espera para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . Las temperatura máxima esperada será entre 24-27 °C y la mínima entre 12-15 °C.

Clima en Guadalajara

Jueves 30% de probabilidad de lluvia 27 – 11 °C Viernes 5% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Sábado 4% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Domingo 0% de probabilidad de lluvia 27 – 10 °C

La probabilidad de lluvia este jueves en Guadalajara es del 30%, pero sólo por la mañana. A partir del viernes se esperan días más frescos, donde la temperatura mínima podría descender hasta los 9 °C .

Clima en México hoy

El desplazamiento del frente frío No. 20 por el noreste de país, favorecerá para que este día se presenten rachas de viento significativas en la región.

El ingreso de humedad al interaccionar con canales de baja presión ocasionará lluvias dispersas acompañado de algunos chubascos en las regiones, centro, occidente, oriente y península de Yucatán.

Jalisco soleado y nubes dispersas, incremento de la nubosidad por la tarde. Chubascos puntuales en zonas montañosas del sur de estado, algún episodio de lluvia dispersa es probable al interior del mismo .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

