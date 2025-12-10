Final Tigres vs Toluca: ¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Este jueves 11 de diciembre arranca la final de la Liga MX con el juego de ida entre Tigres y Toluca.

Después de unas dramáticas semifinales donde todo se definió por la posición en la tabla general, Tigres y Toluca van por dar el primer golpe hacia el título del Apertura 2025 en la ida de la gran final a jugarse este jueves en el estadio Universitario .

El también llamado Volcán hará erupción para recibir a sus amados Tigres que vuelven a la final después de haber perdido el campeonato en el Apertura 2023 ante las Águilas del América. Mientras que los Diablos Rojos del Toluca buscan el bicampeonato tras haber derrotado el en Clausura 2025 al cuadro de Coapa.

La U de NL va por su novena corona, mientras que los Diablos Rojos están cerca de su doceava estrella y con la que igualarían a las Chivas del Guadalajara .

Ambos equipos llegaron a esta instancia gracias a su posición en la tabla general tras haber empatado en el marcador global con sus rivales, Cruz Azul y Monterrey, respectivamente.

¿Cómo llegan a la final?

Los universitarios tuvieron una intensa serie de semifinales ante la Máquina del Cruz Azul terminando el marcador igualado a dos goles, por lo que su segundo lugar general le ayudo en el pase.

Tigres tuvo dos partidos de altibajos ante los de La Noria y en donde en los primeros 90 minutos fueron de alternancia, sin que ninguno impusiera condiciones; para el segundo de la serie, donde se esperaba que el local se volcara al frente, sólo ello paso en los primeros minutos, para que la Máquina reaccionara y tuviera posibilidad de la final, pero no le alcanzó.

Ahora los de Guido Pizarro buscan la ventaja en su estadio y ante su gente ante el líder de la competición. Tigres tiene cuadro completo , con un Diego Lainez inspirado, Juan Brunetta enchufado y la experiencia de gente como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

Pero ante el líder deberá estar más atento y concentrado en todas sus líneas, sin relajarse, si quieren estar cerca del título.

Para los Diablos Rojos, la corona sería la culminación de un gran torneo, en donde impusieron condiciones, a pesar de que el liderato lo conquistó en la última jornada del campeonato. Pero eso les dio la mayor ventaja en la Liguilla y ahora cerrará en su casa, ente su gente y con todo a su favor.

Antonio "Turco" Mohamed supo explotar a un cuadro rojo en todas sus líneas, con gente como Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, entre otros, y aunque avanzó con el Reglamento en la mano ante un Monterrey que vendió cara la eliminación, no había duda que merece más en el Apertura 2025.

Y a pesar de no contar en estos partidos de liguilla con Vega, el cuadro choricero ha sabido encontrar en otros jugadores el balance perfecto para no extrañar a su mejor jugador, quien aún está en duda para jugar la final.

La ventaja es de Diablos Rojos, por cerrar en el Nemesio Diez , pero rimero debe tener un buen resultado en su visita al Volcán, donde se definirá medio título.

¿Dónde ver el partido de ida de la gran final?

Así Tigres y Toluca se juegan el primer capítulo de la gran final este jueves en el estadio Universitario en punto de las 20:00 horas, partido que será transmitido por las señales de Canal 5, TUDN, TV Azteca y Vix .

