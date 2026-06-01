Policía Vial ya puede multar por portar placas vencidas; este es el costo de la sanción en Jalisco

El programa de sustitución gratuita de placas concluyó, lo que significa que, a partir de ahora, los oficiales de la Policía Vial del Estado de Jalisco tienen la facultad de aplicar multas a aquellos conductores que circulen en la entidad con láminas vencidas.

Este beneficio, dirigido a los contribuyentes que pagaron su refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año, fue implementado por las autoridades jaliscienses desde los primeros meses de 2025 bajo el esquema del "Paquetazo 3x1", que permitía acceder al canje y a la verificación vehicular gratuitos mediante una sola transacción.

Para facilitar el cumplimiento de la sustitución obligatoria, la Secretaría de la Hacienda Pública, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), prorrogó en dos ocasiones la fecha límite para realizar el canje. Sin embargo, el plazo ya no volvió a extenderse.

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En la jornada final, realizada el sábado pasado, las oficinas recaudadoras ampliaron su horario y atendieron hasta la última persona formada. Ayer, el Gobierno de Jalisco reportó que, a través del programa de sustitución gratuita, se logró renovar un número de láminas equivalente al 93 por ciento de la meta estimada para la entidad.

¿De cuánto es la multa por no haber cambiado las placas en Jalisco?

La sanción económica por circular en el estado con placas antiguas oscilará entre 20 y 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Desde el pasado 1 de febrero, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este valor mantendrá su vigencia hasta el 31 de enero de 2027. Por lo tanto, los automovilistas que no lleven a cabo el cambio de placas podrían recibir una sanción que va de poco más de 2 mil 300 pesos hasta cerca de 7 mil pesos.

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La multa puede aplicarse desde el momento en que venció la prórroga; sin embargo, hasta ahora no se prevén operativos específicos dirigidos contra estos infractores, según lo informado por el titular de la Policía Vial del estado, Jorge Alberto Arizpe.

¿Cuánto cuesta el cambio de placas en Jalisco?

La actualización de placas vehiculares continúa siendo obligatoria para todas las unidades que cuenten con los diseños "Maguey", "Gota", "Minerva" o anteriores. Con el fin del programa de canje gratuito, estos contribuyentes deberán cubrir el costo del trámite, el cual asciende aproximadamente a 4 mil pesos.

Esto se debe a que el procedimiento no implica únicamente el pago de las láminas —que cuestan alrededor de 2 mil 500 pesos—, sino también modificaciones en el padrón vehicular.

Las autoridades destacan que la renovación de placas representa una acción estratégica para consolidar un registro vehicular más confiable, fortalecer la seguridad patrimonial de las familias y otorgar mayor certeza jurídica a las y los propietarios de automotores.

Con esta estrategia se fortalecen los mecanismos de identificación vehicular, mejora la calidad de los registros estatales y se consolidan instituciones más modernas, eficientes y cercanas a las necesidades de la población.

En un comunicado, el Gobierno de Jalisco agradeció la participación de las y los contribuyentes que atendieron este llamado, así como la labor de las y los servidores públicos de las oficinas recaudadoras, quienes reforzaron las tareas de atención durante los últimos meses.

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MB