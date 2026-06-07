El Colegio de México, en su investigación titulada "Del scroll al jale: cómo se recluta en TikTok", analizó 100 videos publicados entre marzo y agosto de 2025 y documentó que las estrategias de reclutamiento no solo continuaron operando, sino que se volvieron más sofisticadas después de las acciones gubernamentales derivadas del caso Teuchitlán.

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Aseguró que el cierre de 39 cuentas de TikTok vinculadas al reclutamiento criminal, anunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras el caso Teuchitlán, no logró frenar la captación de personas por parte de grupos delictivos en esa plataforma, concluyó el segundo informe del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex.

De acuerdo con el organismo, existen al menos 18 entidades federativas con alta incidencia de reclutamiento de menores y, hasta agosto de 2025, se tenían registrados alrededor de 18 mil menores de edad desaparecidos en el país.

Tres formas de reclutamiento digital

Los investigadores identificaron tres narrativas principales utilizadas para atraer personas hacia organizaciones criminales. La primera, denominada "Enrolarse en lo criminal", presenta el reclutamiento como si se tratara de una oferta laboral. Los videos incluyen referencias a salarios, requisitos, formas de contacto e incluso ubicaciones geográficas. Estas publicaciones suelen estar acompañadas por imágenes de armas, vehículos de lujo y símbolos asociados a grupos delictivos. Según la Colmex, en los comentarios de los contenidos es común encontrar usuarios que preguntan dónde presentarse, cuáles son las condiciones de ingreso o si las mujeres también pueden participar.

La segunda narrativa, llamada "Conexión emocional", utiliza música asociada con grupos criminales para generar identificación entre los usuarios. En estos casos, el contenido no necesariamente incluye una invitación explícita, pero son los propios espectadores quienes manifiestan interés en integrarse a las organizaciones.

La tercera categoría, denominada "Bélicos", se basa en la normalización y romantización de la vida criminal. Los videos muestran estilos de vida asociados al narcotráfico, frases relacionadas con la violencia o representaciones de enfrentamientos entre grupos delictivos, sin realizar llamados directos al reclutamiento.

Fallas en la moderación de TikTok

El análisis examinó los reportes de transparencia de TikTok y encontró diferencias significativas entre México y el promedio mundial en la eliminación de contenido relacionado con actividades criminales. Afirmaron que mientras a nivel global la plataforma elimina de forma preventiva el 91.9% de los contenidos vinculados con organizaciones violentas, en México esa cifra desciende a 54.3%. En la categoría de comportamiento criminal o violento, la eliminación proactiva alcanza apenas el 66% en territorio nacional, frente al promedio global superior al 90 por ciento.

Vacío legal dificulta combatir el fenómeno

Uno de los hallazgos centrales del informe es que el reclutamiento criminal no está tipificado de manera específica como delito en México. Los investigadores señalaron que, aunque después del caso Teuchitlán se presentaron diversas iniciativas legislativas, l a mayoría se enfocan únicamente en el reclutamiento forzado de menores de edad, dejando fuera el reclutamiento de personas adultas y el que ocurre mediante plataformas digitales.

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El estudio concluye que existe una contradicción entre el reconocimiento público del problema y la ausencia de herramientas legales para enfrentarlo, lo que limita tanto la actuación de las autoridades como la posibilidad de solicitar la eliminación de contenidos relacionados con estas prácticas en redes sociales.

Colmex manda carta a empresas tecnológicas

Junto con la publicación del informe, los investigadores del seminario dirigieron una carta abierta a las principales empresas tecnológicas para solicitar una colaboración directa que permita enfrentar el fenómeno del reclutamiento criminal digital. Los especialistas advirtieron que el problema no se limita a la existencia de videos relacionados con la delincuencia organizada, sino a la forma en que los algoritmos de recomendación pueden amplificar este contenido y exponer a los usuarios a mensajes que normalizan la cultura criminal.

Ante el panorama, los académicos solicitaron establecer un diálogo técnico con las plataformas digitales para compartir los hallazgos de la investigación. Asimismo, propusieron que haya una colaboración permanente capaz de adaptarse a las nuevas estrategias utilizadas por las organizaciones criminales.

Los investigadores también pidieron mayor transparencia sobre los criterios de moderación aplicados en México y las razones que explican las diferencias respecto a otros países. Finalmente, plantearon la creación de canales especializados para denunciar contenido relacionado con reclutamiento criminal, con protocolos específicos para el contexto del país y seguimiento visible para quienes realicen las denuncias.

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