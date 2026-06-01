Beca Benito Juárez: así puedes saber si ya te depositaron el pago de junio 2026

El Gobierno de México inició la dispersión de los recursos correspondientes al mes de junio de 2026 para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez. Este programa social entrega un apoyo económico directo a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior y superior con el objetivo de frenar la deserción escolar en el territorio nacional. Los alumnos esperan este pago para cubrir gastos educativos, adquirir materiales didácticos y solventar necesidades básicas antes del cierre definitivo del ciclo escolar.

¿Cómo verificar el saldo de las Becas Benito Juárez?

Una vía rápida para confirmar si el dinero ya ingresó a la cuenta consiste en utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos inteligentes con sistemas operativos iOS y Android.

Los estudiantes inician sesión con su contraseña y visualizan el saldo exacto en la pantalla principal de la herramienta.

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Pasos para descargar la app del Banco del Bienestar:

Abre la tienda de aplicaciones de tu teléfono (App Store o Google Play Store). Busca la aplicación llamada “Banco del Bienestar Móvil”. Descarga la aplicación.

Una vez instalada, es necesario activarla. Para ello, ten a la mano tu tarjeta bancaria, ya que deberás vincular tu cuenta con los datos que contiene.

Pasos para activar la aplicación del Banco del Bienestar:

Abre la aplicación. Acepta los términos y condiciones. Escribe tu número de celular. Ingresa los 16 números de tu tarjeta y el NIP. Genera una contraseña segura y confírmala.

Con la aplicación activada, podrás revisar el saldo de tu tarjeta, así como los movimientos recientes: retiros, compras y depósitos realizados.

Asimismo, los cajeros automáticos de esta institución financiera permiten consultar el saldo y retirar el efectivo sin cobro de comisiones adicionales.

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez en 2026?

Para los alumnos que cursan la educación media superior, el monto bimestral estándar está fijado en mil 900 pesos.,Por otro lado, los estudiantes universitarios que forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben un apoyo económico superior debido a la naturaleza de sus estudios. Su apoyo bimestral regular es de 5 mil 800 pesos.

El calendario de pagos para el presente bimestre será dado a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia encabezada por Julio León, en los próximos días.

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MB