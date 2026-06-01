Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: Cómo postularse paso a paso en junio

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa social impulsado por el gobierno de México en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, abrió este lunes 1 de junio un nuevo periodo de vinculaciones. En este escenario, aquí te compartimos el paso a paso para postularse, el monto mensual del apoyo y todo lo que debes saber sobre él.El apoyo beneficia a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando y no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses; a cambio, les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.El pago mensual del programa equivale al monto del salario mínimo vigente para ese periodo, por lo que este 2026 entrega 9 mil 582 pesos mensuales.Durante este periodo, los jóvenes registrados en la plataforma como “aprendiz” podrán acceder a las vacantes de los municipios que participarán durante esta convocatoria, que será focalizada.Es importante mencionar que, durante el periodo de vinculaciones, la plataforma se cierra y no acepta nuevos registros hasta que la convocatoria se cierra. Para realizar su postulación, será necesario que el aspirante cuente con su registro previo para dar de alta su perfil en la plataforma. Posteriormente, deberá seguir los siguientes pasos:*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***MB