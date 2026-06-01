Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: Cómo postularse paso a paso en junio

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa social impulsado por el gobierno de México en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, abrió este lunes 1 de junio un nuevo periodo de vinculaciones. En este escenario, aquí te compartimos el paso a paso para postularse, el monto mensual del apoyo y todo lo que debes saber sobre él.

¿Cuánto paga Jóvenes Escribiendo el Futuro en 2026?

El apoyo beneficia a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando y no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses; a cambio, les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

El pago mensual del programa equivale al monto del salario mínimo vigente para ese periodo, por lo que este 2026 entrega 9 mil 582 pesos mensuales.

¿Cómo postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante este periodo, los jóvenes registrados en la plataforma como “aprendiz” podrán acceder a las vacantes de los municipios que participarán durante esta convocatoria, que será focalizada.

Es importante mencionar que, durante el periodo de vinculaciones, la plataforma se cierra y no acepta nuevos registros hasta que la convocatoria se cierra.

Para realizar su postulación , será necesario que el aspirante cuente con su registro previo para dar de alta su perfil en la plataforma. Posteriormente, deberá seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma: el aspirante accede al portal digital oficial para acceder a su perfil. Llena el formulario: se completan los datos personales, se indica el nivel educativo y se procede a la descarga de la "carta compromiso". Carga los archivos: el sistema solicita subir la identificación, el comprobante de domicilio y la fotografía reglamentaria. Selecciona tu área de interés: el joven elige entre diversas categorías como cultura, deportes, administración, entre otras. Vinculación con el Centro de Trabajo: se selecciona una empresa o negocio disponible cerca del domicilio y se realiza la postulación formal. Entrevista y aceptación: tras una entrevista con el centro de trabajo, y en caso de ser aceptado, el joven inicia su proceso de capacitación.

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MB

