Lunes, 01 de Junio 2026

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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: Cómo postularse paso a paso en junio

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando y no cuenten con un trabajo con pagos mensuales

Por: SUN .

Durante este periodo, los jóvenes registrados en la plataforma como “aprendiz” podrán acceder a las vacantes de los municipios que participarán durante esta convocatoria. ESPECIAL/Programas para el Bienestar

Durante este periodo, los jóvenes registrados en la plataforma como “aprendiz” podrán acceder a las vacantes de los municipios que participarán durante esta convocatoria. ESPECIAL/Programas para el Bienestar

Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa social impulsado por el gobierno de México en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, abrió este lunes 1 de junio un nuevo periodo de vinculaciones. En este escenario, aquí te compartimos el paso a paso para postularse, el monto mensual del apoyo y todo lo que debes saber sobre él.

¿Cuánto paga Jóvenes Escribiendo el Futuro en 2026?

El apoyo beneficia a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando y no cuenten con un trabajo, además de brindar capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses; a cambio, les otorga a los beneficiarios una beca mensual y seguro médico.

El pago mensual del programa equivale al monto del salario mínimo vigente para ese periodo, por lo que este 2026 entrega 9 mil 582 pesos mensuales.

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¿Cómo postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Durante este periodo, los jóvenes registrados en la plataforma como “aprendiz” podrán acceder a las vacantes de los municipios que participarán durante esta convocatoria, que será focalizada.

Es importante mencionar que, durante el periodo de vinculaciones, la plataforma se cierra y no acepta nuevos registros hasta que la convocatoria se cierra. 

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Para realizar su postulación, será necesario que el aspirante cuente con su registro previo para dar de alta su perfil en la plataforma. Posteriormente, deberá seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresa a la plataforma: el aspirante accede al portal digital oficial para acceder a su perfil.
  2. Llena el formulario: se completan los datos personales, se indica el nivel educativo y se procede a la descarga de la "carta compromiso".
  3. Carga los archivos: el sistema solicita subir la identificación, el comprobante de domicilio y la fotografía reglamentaria.
  4. Selecciona tu área de interés: el joven elige entre diversas categorías como cultura, deportes, administración, entre otras.
  5. Vinculación con el Centro de Trabajo: se selecciona una empresa o negocio disponible cerca del domicilio y se realiza la postulación formal.
  6. Entrevista y aceptación: tras una entrevista con el centro de trabajo, y en caso de ser aceptado, el joven inicia su proceso de capacitación.

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