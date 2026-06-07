La Declaración Patrimonial de Sheinbaum ya es pública . Aunque muchos esperan lujos, su bien más costoso es un departamento antiguo. Además, la Presidenta reportó acciones en dos empresas. ¿Qué más incluye su reporte financiero de 2026? Aquí te contamos los detalles.

¿Qué reportó la Presidenta de México?

Claudia Sheinbaum presentó su reporte ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a finales de mayo de 2026. Este trámite responde a la obligación de transparencia para los servidores públicos.

En el documento, la Mandataria declaró ingresos anuales por un millón 791 mil 441 pesos . De esta cifra, un millón 790 mil pesos corresponden a su salario como jefa del Ejecutivo.

Una fracción pequeña, apenas mil 441 pesos, proviene de rendimientos financieros. La Presidenta maneja sus finanzas con una cuenta de cheques, un fondo de inversión y una tarjeta en BBVA.

La entrega del informe ocurrió a escasos días de vencer el plazo legal. Con ello, busca dar el ejemplo en rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los bienes más costosos de la Mandataria

Lejos de mostrar mansiones, el patrimonio inmobiliario de la Presidenta destaca por su austeridad. Su propiedad de mayor valor es un departamento de 88 metros cuadrados en la alcaldía Tlalpan .

Este inmueble fue adquirido mediante un crédito hipotecario en diciembre de 1999. El valor de compra registrado en aquel año fue de 275 mil pesos.

En el rubro automotriz, tampoco hay adquisiciones recientes. El vehículo personal de la Presidenta es un Chevrolet Aveo modelo 2013 , comprado al contado en 2012 por 164 mil 900 pesos.

Durante el último año fiscal, la titular del Ejecutivo no sumó nuevos inmuebles ni vehículos. Su patrimonio fijo se mantiene intacto desde antes de asumir la Presidencia.

Participación en empresas manufactureras

Un dato que genera curiosidad es su participación accionaria en el sector privado. El reporte detalla que posee el 8 por ciento de acciones en dos compañías distintas.

La primera es Eli Cami y Cia, una firma industrial ubicada en el Estado de México. La segunda es Sintracrom de México, con operaciones en Guanajuato.

Ambas firmas pertenecen a la industria manufacturera. Sin embargo, el documento aclara que la Presidenta no recibe ninguna remuneración económica por estas acciones.

Con esta entrega, los ciudadanos pueden conocer a detalle los ingresos de la líder del país. El reporte completo está disponible en la plataforma del gobierno federal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF