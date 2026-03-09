La conductora Galilea Montijo respondió a las críticas derivadas de su asistencia a la lujosa fiesta de quince años de Mafer, una adolescente tabasqueña que se viralizó en redes sociales el pasado fin de semana debido a que, al evento, acudieron diversas celebridades, como Belinda y J Balvin.

En redes sociales se difundieron videos en los que Montijo se encarga de una especie de alfombra roja, en la que presenta a la festejada.

¿Qué dijo Galilea Montijo de la fiesta de XV años de Mafer?

En una entrevista difundida por el programa "Fórmula dominical", de Flor Rubio, la conductora de "Hoy" habló sobre su presencia en el evento; incluso, salió en defensa de la familia tras los cuestionamientos respecto al costo de la fiesta.

Sin dar mayor detalle, Galilea afirmó conocer de cerca a la familia; incluso se refirió a ellos como lindísimas personas.

"Fueron invitadazos. Es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky, son una familia preciosa", dijo a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Asimismo, respondió directamente a quienes han arremetido en contra de los padres por el gasto realizado en la celebración.

"¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!", expresó. "Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca critica el trabajo y el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia".

Ante las versiones de que fue contratada como maestra de ceremonias, aclaró que estuvo, únicamente, como invitada de la familia, y si accedió a participar en la organización, fue como un simple favor.

"Yo nada más iba de invitada. Me dijeron: 'oye, ¿recibes a la Mafer?' y dije que sí. La temática era una MET Gala en un salón de fiestas", finalizó.

