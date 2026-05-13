¿U2 GRATIS en el Zócalo? Clara Brugada ilusiona a fans con ANIMADA invitación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó al grupo de rock irlándes U2 a presentarse en el Zócalo capitalino, y además, de saludarlos y tomarse una fotografía, les regaló ajolotes, un gesto que causó sensación en redes sociales.

En un video compartido en sus plataformas de redes, la mandataria capitalina Brugada se viralizó cuando comentó que "ajolotizamos a U2" con los regalos tan tiernos que les dio.

Sin embargo, las cosas se pusieron intensas cuando Clara Brugada le lanzó una ¡invitación formal! a U2 para presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México , y aunque la banda británica no ha confirmado nada, sin duda la posibilidad ilusionó a los fans del rock clásico.

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"La visita de @U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura. Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de América Latina", expuso Brugada.

Es importante recordar que el último concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México tuvo lugar el pasado 01 de mayo del 2025, cuando 31 Minutos se presentó con un show inigualable que duró ¡2 horas! y reunió a más de 230 mil personas... ¿U2 logrará romper ese récord en caso de aceptar una tocada en este mítico escenario?

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¿Por qué U2 está en la Ciudad de México?

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se transformaron en un escenario inesperado para el regreso de U2, banda de rock que este martes fue captada grabando parte de un nuevo videoclip en plena vía pública.

El punto elegido fue la Plaza de Santo Domingo, donde decenas de fans se congregaron tras la aparición de la banda, liderada por Bono, generando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En los videos compartidos por asistentes, se puede observar a los integrantes tocando sobre el techo de un autobú s, en una dinámica que recuerda a presentaciones espontáneas y cercanas al público, algo que rompe con los formatos tradicionales de producción.

JM