Dos incendios de pastizales registrados este miércoles en las inmediaciones de la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, provocaron la movilización del personal contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a la cercanía de las llamas con instalaciones estratégicas de la planta.

El primero de los siniestros ocurrió dentro del perímetro de la refinería, en una zona utilizada como bodega para almacenar vehículos y equipos en desuso. El fuego se registró cerca del área donde se ubican los tanques con capacidad de hasta 500 mil barriles de crudo y derivados de hidrocarburos.

Recuerdan explosión de 2017 en la refinería

El incidente generó preocupación debido a antecedentes ocurridos en el complejo petrolero. En junio de 2017, una intensa lluvia inundó la sala de control eléctrico del área de tanques, lo que derivó en una explosión e incendio que dejó dos personas fallecidas y obligó a suspender operaciones durante dos meses.

Ante ello, el personal especializado de Pemex actuó de inmediato para evitar que las llamas se acercaran a las áreas de mayor riesgo.

Segundo incendio ocurrió cerca de ductos

El segundo incendio se registró en la parte norte de la refinería, a aproximadamente 300 metros de los ductos que atraviesan el corredor transístmico desde el sur de Veracruz hasta las instalaciones petroleras de Salina Cruz.

La presencia del fuego cerca de esta infraestructura generó una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia internos de Pemex para contener cualquier posible afectación.

Pemex logró sofocar ambos siniestros

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos incendios fueron controlados y sofocados por personal contraincendios de la petrolera.

Las maniobras permitieron evitar riesgos mayores tanto para las instalaciones estratégicas de Pemex como para las colonias cercanas a la refinería.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales derivados de estos incidentes.

EE