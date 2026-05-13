CDMX: ¿Por qué Clara Brugada usa el morado como color identitario de la Ciudad?

Recientemente Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó su nueva identidad visual afirmando que esta representa transformación y reivindicación culturan en la urbanización.

La mandataria capitalina impulsó una nueva estética a lo largo de la ciudad, en la que se destaca el color morado y la imagen del ajolote. Debido a esta decisión, se han desatado varias críticas, alegando que elementos como estos en espacios públicos tienen más carga simbólica que restructurar la CDMX.

“La pintura morada no es cualquier cosa ni es superficial. Retomamos el morado porque es el morado que es la expresión de la lucha de las mujeres. Hablamos del morado feminista”, expresó.

Asimismo, comentó que de cualquier forma habrían críticas si hubiesen sido otros colores e imágenes.

El ajolote como el nuevo emblema oficial

Es bien sabido que el ajolote es una de las especies más características de nuestro país, específicamente de la CDMX , aportando reconocimiento internacional y también siendo un símbolo ambiental, ya que su preservación es fundamental.

Brugada sostiene que el ajolote “es un animal fascinante, prehistórico y endémico de esta ciudad. Hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas zonas del mundo y deberíamos sentir orgullo de que forme parte de nuestra identidad”.

Aunado a ello, compartió que en un futuro cercano se inaugurará el Santuario de los Ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco, con el objetico de concientizar sobre la preservación de este anfibio.

¿Por qué se eligió el color morado?

Como ya se mencionó, la jefa de Gobierno recalcó que el color morado no se escogió a la ligera, ni para representar a un partido político ni como algo meramente estético, sino que se vincula al movimiento feminista y la lucha diaria de las mujeres mexicanas.

De igual manera, describió el término “ajolotizar” para referirse a las intervenciones urbanas que se harán a lo largo de la capital del país, y detalló que este concepto tiene la finalidad de retomar los espacios públicos y restaurarlos.

Al día de hoy hay alrededor de 2 mil obras activas en toda la ciudad, siendo una de las intervenciones más amplias e importantes desde hace varios años.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL