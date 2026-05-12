U2 regresa y sorprende a sus fans mexicanos al tomar calles de CDMX (VIDEO)

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se transformaron en un escenario inesperado para el regreso de U2, que este martes fue captada grabando parte de su nuevo material audiovisual en plena vía pública.

El punto elegido fue la Plaza de Santo Domingo, donde decenas de fans se congregaron tras la aparición de la banda, liderada por Bono, generando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En los videos compartidos por asistentes, se puede observar a los integrantes tocando sobre el techo de un autobús, en una dinámica que recuerda a presentaciones espontáneas y cercanas al público, rompiendo con los formatos tradicionales de producción.

U2 y el activismo social

De acuerdo con información difundida por la propia banda, la grabación forma parte de “The Streets of Dreams” (“La Calle de los Sueños”), un proyecto vinculado a su próximo álbum y que también estaría relacionado con la Street Child World Cup 2026, iniciativa que U2 respalda activamente.

El Street Child World Cup 2026, es un evento que la banda apoya con este proyecto, se reúnen a 30 equipos de todo el mundo, conformados por 17 equipos de niñas y 13 de niños. La organización aliada en México, Fútbol Más, tiene presencia en 11 estados del país y ha impactado positivamente la vida de más de 40 mil niños y jóvenes desde 2017, utilizando el deporte como herramienta de inclusión social.

Una producción con público invitado

La producción se realizó en calles cercanas a República de Brasil y República de Colombia, donde desde horas antes comenzaron a instalarse vallas, equipo técnico y un autobús utilizado durante la filmación. La agrupación compartió algunas tomas en sus redes sociales con las que desataron la euforia entre sus seguidores:

"Tomamos un autobús en Ciudad de México con destino a la calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños", escribieron junto a la grabación.

Las reacciones no se hicieron esperar, y hubo quienes agradecieron su regreso a la música hasta algunos que aprovechando la visita, les pidieron un concierto.

"¿Cómo no estuve ahí?", "Ya que andan por acá, no se les antoja un conciertín", "Bienvenidos", "Les invito unos pulques", "¿Cómo es que me perdí de esto?", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

La grabación del videoclip en el Centro Histórico no solo atrajo a transeúntes curiosos, sino que contó con la participación de aproximadamente mil 500 suscriptores del sitio oficial de U2, quienes fueron convocados en secreto como extras.

Hopped a bus in Mexico City, destination: Street of Dreams.

‘Justice an obsession, love is a procession down the street of dreams’ pic.twitter.com/HZYXw0rDXk— U2 (@U2) May 12, 2026

TG