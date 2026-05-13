Un trabajador petrolero murió a consecuencia de las lesiones que sufrió durante un incendio que ocurrió a inicios de semana en una refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, incidente en el que otras cinco personas resultaron heridas, confirmó la paraestatal este miércoles 13 de mayo del 2026.

El siniestro tuvo lugar la noche del lunes 11 de mayo en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2 d e la refinería de Salina Cruz de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue controlado horas después. Hace un mes ocurrió otro incendio en una bodega de coque de la refinería Olmeca de la localidad costera de Dos Bocas, estado de Tabasco, que no dejó heridos.

Pemex confirmó en un comunicado que uno de los empleados que resultó lesionado en el siniestro murió durante su traslado a un hospital de la Ciudad de México.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer martes que la refinería de Salina Cruz estaba operando con normalidad luego del incendio , y que se garantizaba el abasto de productos para la región.

Las autoridades no han informado hasta el momento qué causó el incendio en la refinería de Salina Cruz.

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El pasado 17 de marzo se reportó un incendio frente a una barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca donde fallecieron cinco personas, entre ellas una trabajadora petrolera.

Un mes antes se registró otro incidente en Oaxaca donde fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas al explotar un ducto de Pemex.

JM