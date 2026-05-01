En el marco del cierre de actividades por la celebración del Día del Niño este 30 de abril, cientos de familias disfrutaron del concierto gratuito del fenómeno infantil chileno "31 Minutos" llevado a cabo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Al ritmo de "Objeción Denegada" y "Son Pololos", más de 230 mil mexicanos entonaron las canciones que formaron parte de su infancia y convivieron con sus personajes favoritos, quienes llenaron la Plaza de la Constitución de gritos y risas.

El espectáculo fue transmitido también de forma gratuita a través de la televisión abierta por Canal 14, Capital 21, Canal Once y TV Migrante, garantizando que todos los niños de México disfrutaran del concierto especial, junto a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y Juanín Juan Harry.

Intérpretes de señas se ganan el cariño del público

No obstante, los otros personajes que se robaron la atención de los espectadores fueron las intérpretes de lengua de señas mexicana (LSM) del canal Capital 21, quienes se encargaron de llevar el ambiente y la emoción a los hogares del resto de fanáticos en otras entidades del país.

A través de redes sociales, diversos usuarios destacaron la energía y el esfuerzo que las intérpretes pusieron en su interpretación, logrando transmitir la comedia y hasta el ritmo de cada una de las canciones con gran profesionalismo y compromiso, sin dejar de lado el dinamismo del show.

El trabajo de las intérpretes, identificadas como Susy Mejía y Yunuen, fue coordinado por el colectivo artístico "Alas de las Artes", enfocado en la inclusión de la comunidad sorda a través de proyectos artísticos, conciertos, festivales y la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

El momento más compartido por los televidentes mexicanos fue l a interpretación de la canción Arwrarwrirwrarwro, del zombie mayordomo llamado Bombi. Esta canción llamó la atención de los internautas debido a su gran interpretación en LSM a pesar de su letra incomprensible.

Algunos de los comentarios más destacados en la plataforma de TikTok fueron:

"Las dos chicas se rifaron machín".

"Los intérpretes se la pasaron súper".

"La vi en vivo y ella sí entendía la vibra de 31 Minutos".

"Eso es compromiso profesional, mis respetos".

"Las chicas intérpretes de lengua de señas dándolo todo y se ve que lo disfrutan mucho".

"Esto sí es inclusión".

Por su parte, la plataforma artística "Alas de las Artes" compartió en su cuenta de Instagram un poco del proceso que se llevó a cabo para lograr una buena interpretación del espectáculo, de la mano de intérpretes artistas con experiencia en actuación y ritmo musical.

"La música también se vive en lengua de señas. No sólo interpretan con las manos, sino con todo el cuerpo, expresando el ritmo y la emoción para que las personas sordas puedan imaginarla, sentirla y vivirla", explicó la comunidad artística en la plataforma.

JM