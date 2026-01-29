Tren Maya venderá boletos en Europa

A partir del 1 de febrero de 2026 se podrá adquirir boletos para el Tren Maya desde Europa. La gestión será através de la empresa Flix en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), según informó la Presidenta Sheinbaum.

"Es parte de los acuerdos que logró Josefina (Rodríguez) en acuerdo, obviamente, con la empresa Tren Maya y también la empresa que administra Defensa, Garsacomm, que ahora le llaman Mundo Maya, que es de los hoteles vinculados con el Tren Maya", detalló.

Durante la conferencia matutina del jueves 29 de enero, señaló que los turistas europeos visitan las pirámides (como la zona arqueológica de Calakmul) en México, por lo que está creciendo el turismo, lo que a su vez genera miles de empleos.

"Lo que es muy importante pues es que se sepa del Tren Maya y la grandeza cultural que se puede conocer. Muchos turistas de Estados Unidos vienen a las playas, los turistas de Estados Unidos vienen a todo en México. De hecho se lo comenté al presidente (Donald) Trump, le dije que el año pasado llegaron 14 millones de turistas estadounidenses a México", expresó.

Sectur presiona a SRE para ampliar visas

Destacó que la titular de la secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, hace "muy buen trabajo promoviendo México". Indicó que presiona a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que amplíe visas a otros países y que los turistas visiten el país.

"A todos nos presiona Josefina en el buen sentido porque ella se puso una meta que México fuera el quinto país con mayor número de turistas en el mundo. Digo lo de Relaciones Exteriores porque ella quiere que se amplíe la capacidad de generar las visas en muchos países, porque a veces se retrasan mucho para que pueda ser mucho más factible la visita a México", explicó.

Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que las y los viajeros podrán adquirir boletos del Tren Maya a través del sitio web, la aplicación móvil y los puntos físicos de venta de Flix, con viajes disponibles a partir del 1 de febrero de 2026.

Te puede interesar: Lista COMPLETA de descuentos por la nueva cuponera de Costco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB