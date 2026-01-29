Frente frío 32 impactará al país con lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a partir del viernes 30 de enero y hasta el lunes 2 de febrero de 2026, el frente frío número 32, impulsado por una masa de aire ártico, ocasionará condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional, con énfasis en el noreste, oriente y sureste del país.Entre los principales efectos se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados intensos en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y urbanas.El sistema frontal también generará un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de viento severas y oleaje elevado que podría superar los cinco metros en algunas zonas costeras, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y portuarias.De manera paralela, se pronostica un marcado descenso de las temperaturas en amplias regiones del país, con ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches. Se esperan heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas bajo cero en áreas serranas del norte, centro y oriente del territorio nacional.Asimismo, durante el fin de semana existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, derivadas de la combinación del aire frío y la humedad disponible en la atmósfera.Para el lunes 2 de febrero, el frente frío se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país; sin embargo, la masa de aire frío mantendrá un ambiente frío durante las mañanas y noches, mientras que las temperaturas diurnas comenzarán a incrementarse de forma gradual. El SMN exhorta a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.SV