Frente frío 32 impactará al país con lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a partir del viernes 30 de enero y hasta el lunes 2 de febrero de 2026, el frente frío número 32, impulsado por una masa de aire ártico, ocasionará condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional , con énfasis en el noreste, oriente y sureste del país.

Entre los principales efectos se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados intensos en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas y urbanas.

El sistema frontal también generará un evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de viento severas y oleaje elevado que podría superar los cinco metros en algunas zonas costeras, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas y portuarias.

De manera paralela, se pronostica un marcado descenso de las temperaturas en amplias regiones del país , con ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches. Se esperan heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas bajo cero en áreas serranas del norte, centro y oriente del territorio nacional.

Asimismo, durante el fin de semana existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, derivadas de la combinación del aire frío y la humedad disponible en la atmósfera.

Para el lunes 2 de febrero, el frente frío se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país ; sin embargo, la masa de aire frío mantendrá un ambiente frío durante las mañanas y noches, mientras que las temperaturas diurnas comenzarán a incrementarse de forma gradual. El SMN exhorta a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

