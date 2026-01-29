¿INAPAM tiene descuentos para Costco? Así puedes obtener beneficios

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un beneficio mediante el cual las personas mayores de 60 años pueden acceder a descuentos, rebajas y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos alrededor de la República, con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios básicos que contribuyan a una vida digna.

Uno de los lugares que recientemente cobró relevancia por supuestamente ofrecer descuentos con la credencial INAPAM es la cadena de tiendas de venta al por mayoreo Costco, ya que en redes sociales y distintos sitios de internet comenzaron a circular versiones que aseguraban que los adultos mayores podrían comprar con descuentos especiales.

Sin embargo, esta información es falsa, ya que ni el INAPAM ni la empresa han confirmado la existencia de un convenio que autorice descuentos para los beneficiarios de la tarjeta. Además, el nombre de Costco no aparece en el Directorio de Beneficios INAPAM 2026.

Esto significa que, hasta el momento, no existen promociones ni colaboraciones activas entre el INAPAM y Costco, por lo que las compras dentro del establecimiento continúan operando bajo los lineamientos habituales de la empresa.

¿Cómo obtener beneficios en Costco?

Aunque la credencial INAPAM no ofrece descuentos adicionales en Costco, la tienda señala que al adquirir una membresía se pueden obtener beneficios exclusivos para socios.

Entre los principales beneficios se encuentran precios especiales, programas de reembolso, acceso a servicios adicionales como seguros, así como atención en su centro óptico y audiológico , entre otros.

Cabe destacar que los únicos descuentos vigentes para adultos mayores son aquellos incluidos en el Directorio de Beneficios INAPAM, el cual fue recientemente actualizado para su versión 2026. La lista completa puede consultarse en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.

Aunque INAPAM no cuenta con convenios con Costco, el instituto sí ofrece beneficios en otros rubros importantes como transporte, alimentación, vestido, calzado, aerolíneas, actividades recreativas, agencias de viaje, entre otros.

Para evitar confusiones, se recomienda a las personas adultas mayores verificar siempre la información a través de canales oficiales y consultar el Directorio de Beneficios INAPAM, ya que es la única fuente confiable para conocer los descuentos y apoyos vigentes disponibles en todo el país.

