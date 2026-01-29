El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos.

Del total del adeudo, se acordó que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ingresarán de inmediato por lo cual ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) este jueves, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.

"Siempre hemos cumplido", dice Grupo Salinas tras pagarle al SAT

Luego de que el SAT informara el pago por parte de Grupo Salinas de su adeudo por más de dos mil millones de pesos, la firma dijo que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

"Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 30 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México", dijo en un comunicado.

Agregó que a pesar de estar en profundo desacuerdo, pagaron aún más.

"No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra. Lo hacemos, en el fondo, porque tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer: continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas", dijo.

Añadió que con este pago, que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024, habrá cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio.

"A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto. En Grupo Salinas estamos convencidos de que, para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar y convocar a una verdadera revolución cultural.

"Una en la que no exista tolerancia hacia el crimen ni la corrupción, y en la que se respeten la Vida, la Propiedad y la Libertad Individual; derechos que nos corresponden como personas libres, no sometidas, que aspiramos a lo mejor para México y para nuestras familias", sostuvo.

“A los mexicanos añadió, les decimos: tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”.

CORTESÍA

EE