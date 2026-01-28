Miércoles, 28 de Enero 2026

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

Todos los eventos a los que aplica la promoción hoy 28 de enero están agendados en la Arena Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos trece conciertos de la Arena Guadalajara se encuentran al 2x1 solo por hoy 21 de enero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del último miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 21 de enero. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 58 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen doce conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
30 de enero La única internacional Sonora Santanera Arena Guadalajara
31 de enero Chelo: El adiós de una grande Arena Guadalajara
13 de febrero Mariachazo GDL 2026 Arena Guadalajara
14 de febrero Bronco El Gran Baile Arena Guadalajara
26 de febrero Despechadas: de mujer a mujer Arena Guadalajara
27 de febrero Jesse & Joy: El Despecho Tour Arena Guadalajara
28 de febrero Bryan Adams Arena Guadalajara
1 de marzo Ángeles del infierno  Arena Guadalajara
5 de marzo Il Volo Arena Guadalajara
7 de marzo Sin Bandera Arena Guadalajara
12 de marzo Roberto Carlos Arena Guadalajara
25 y 26 de abril Hot Wheels Monster Truck Arena Guadalajara
18 de septiembre 90's Pop Tour el Antro Arena Guadalajara

