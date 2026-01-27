Desde el día de ayer y hasta el 22 de febrero, Costco tendrá una cuponera con descuentos muy especiales para socios del supermercado. En el largo listado publicado por la propia cadena de tiendas podrás encontrar productos que puedes adquirir tanto en línea como en tienda física y otros más que se encontrarán exclusivamente en uno de estos dos espacios.

La lista completa de promociones se encuentra disponible en este enlace. En el documento podrás revisar cada una de las ofertas disponibles en la tienda, así como si aplican para tienda en línea, presencial o ambas. De igual manera, a continuación te mostramos el listado completo de descuentos en Costco para estas fechas.

Lista completa de descuentos

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

Te puede interesar: Peso hiela al dólar en la cotización de apertura del martes

Restricciones:

Un artículo por cupón

Un cupón por portador

Solo cupones originales

Cupones no acumulables con otras promociones

No hay devolución en efectivo por el valor de los cupones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

