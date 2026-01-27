Martes, 27 de Enero 2026

Lista COMPLETA de descuentos por la nueva cuponera de Costco

Con esta cuponera, Costco se prepara para la llegada de febrero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa el listado completo de ofertas en Costco para febrero. AP / ARCHIVO

Desde el día de ayer y hasta el 22 de febrero, Costco tendrá una cuponera con descuentos muy especiales para socios del supermercado. En el largo listado publicado por la propia cadena de tiendas podrás encontrar productos que puedes adquirir tanto en línea como en tienda física y otros más que se encontrarán exclusivamente en uno de estos dos espacios.

La lista completa de promociones se encuentra disponible en este enlace. En el documento podrás revisar cada una de las ofertas disponibles en la tienda, así como si aplican para tienda en línea, presencial o ambas. De igual manera, a continuación te mostramos el listado completo de descuentos en Costco para estas fechas.

Lista completa de descuentos

Restricciones:

  • Un artículo por cupón
  • Un cupón por portador
  • Solo cupones originales
  • Cupones no acumulables con otras promociones
  • No hay devolución en efectivo por el valor de los cupones

