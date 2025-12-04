Tren Maya lanza paquetes vacacionales para el invierno

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, el Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Maya dieron a conocer el lanzamiento de paquetes vacacionales para el invierno, con viajes desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y algunos descuentos con "precios accesibles".

Asimismo, en la Mañanera del Pueblo se presentó el Tren Maya de larga distancia con "algunas amenidades".

El general David Lozano Águila, director del Tren Maya, indicó que "vamos cumpliendo bien nuestros objetivos" con un millón 200 mil personas movidas con este medio hasta el 3 de diciembre.

¿Cuáles son los paquetes turísticos del Tren Maya?

En el Salón Tesorería expuso 10 paquetes turísticos del Tren Maya, con vuelos de Mexicana saliendo desde el AIFA, con precios que van de los 14 mil 760 pesos hasta los 26 mil 826 pesos.

Ante la Presidenta Sheinbaum, informó que se va a iniciar ya con la operación del tren de larga distancia: "Es un tren que no habíamos podido iniciar su operación porque estaba todavía la empresa terminando la configuración del mismo".

Expuso que cuenta con dos vagones de clase turista, dos de primera clase con asientos eléctricos reclinables, un vagón para la elaboración de alimentos y dos vagones con camarote y un área de comedor.

Para esta opción se ofrece el paquete "Expreso de Año Nuevo", que va desde los 22 mil 980 pesos hasta los 28 mil 997 pesos en la opción premium, e incluye vuelo, hospedaje, actividades, entradas, algunos alimentos, traslado terrestre, brindis y cena de año nuevo.

El general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, director del Grupo Maya, destacó al sureste como una opción para vacacionar en esta temporada de invierno, con hoteles catalogados de cuatro estrellas y espacios con amenidades con spa, temazcal, alberca, gimnasio, aire acondicionado en todas las habitaciones y las áreas comunes, televisión, servicio a cuartos, renta de bicicletas, terraza juegos de salón, entre otras.

Refirió que los hoteles se encuentran cercanos a las zonas arqueológicas de la cultura maya. Mencionó una ocupación de 67 mil 352 personas, con la mejor temporada en julio y agosto. En diciembre se prevé que la ocupación sea mucho mejor.

Mexicana amplía su oferta en el mercado

El general Leobardo Ávila, director de Mexicana, destacó la red actual y anunció que se amplía la capacidad de la aerolínea.

A partir del 15 de diciembre al 11 de enero, Mexicana estará incrementando vuelos hacia el sureste, dijo. "Actualmente, tenemos 176 vuelos regulares, estamos adicionando 104 vuelos más para hacer un total de 280; es decir, estamos incrementando 59% más nuestras operaciones y una capacidad de asientos por kilómetros recorrido en un 50% más en estos cuatro destinos claves. Son estratégicos para impulsar el sureste" , dijo.

Para los diferentes sectores sociales, indicó que se ha diseñado un concepto estratégico para hacer el traslado aéreo más accesible, cómodo y puntual.

