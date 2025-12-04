Senado inicia debate sobre Ley de Aguas

La mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en el Senado de la República rechazaron la propuesta de la bancada del Partido Acción Nacional de moción suspensiva para detener el proceso de discusión de la minuta que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, argumentó que la minuta impulsada por Morena tiene dos dardos envenenados que llevarán al país a avanzar hacia un régimen dictatorial: la adicción del régimen por el control político y su aversión hacia la propiedad privada.

"A la mala tomaron el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controlan todos los colegiados. Controlan todos los jueces de distrito. Controlan todos los jueces administrativos. No tienen llenadera. Ahora quieren el control del agua. Quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua", denunció.

"Lo que hay detrás de su discurso de odio es un desprecio brutal a la propiedad privada. Quítense la máscara y díganlo con claridad", exigió a las bancadas oficialistas.

En respuesta, el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, afirmó que al coordinador parlamentario del PAN "le duele todavía la apabullante derrota del 2018. Ese es un trauma que el senador que presentó la moción nunca va a poder superar".

"Son otros los que vienen a mentir aquí a esta tribuna. Y no se preocupe, senador, nosotros no queremos mayor poder político, ese ya nos lo dio la mayoría del pueblo en las urnas. Por eso estamos cumpliendo con la promesa de campaña, por eso fuimos por una reforma al Poder Judicial, por eso hay una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso todos los días reconocemos, como en el caso del agua, que nuestra Carta Magna, en el artículo cuarto, dice que el agua ya es un derecho humano", recalcó.

La moción suspensiva fue rechazada por 85 votos en contra y solo 27 a favor.

EE