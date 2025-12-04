Edomex prepara cambios en el costo de la verificación vehicular para 2026

Como parte de una propuesta impulsada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, las autoridades estatales informaron que se planea aplicar una reducción de entre el 44 % y el 73 % en el costo total de la verificación vehicular para el año 2026.

La iniciativa fue incluida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Legislatura local, donde el Gobierno del Edomex destacó que busca una reconstrucción completa del esquema de cobros para que se ajuste mejor a la capacidad económica de los conductores.

Te puede interesar: Licencia permanente: Estos son los documentos que necesitas para tramitarla en 2026

A la par, pretende facilitar la incorporación de más automovilistas a un sistema que no solo impulsa acciones para favorecer al medio ambiente, sino que también ofrece una alternativa para transitar de manera segura y bajo la norma.

¿Qué cambios prevén para la verificación vehicular en 2026?

Además del ajuste de precios, el sistema de verificación vehicular i ncorporará dos nuevos conceptos dentro del proceso, con el objetivo de contar con más herramientas que ayuden a regular un tránsito seguro y sustentable.

La primera nueva adición será la constancia con holograma tipo “Exento Voluntario”, con un costo de 630 pesos, dirigida a los conductores que, sin estar obligados, decidan realizar el procedimiento de verificación voluntaria para acreditar que su vehículo cumple con las condiciones óptimas para circular.

El segundo concepto que se busca agregar es la constancia de no aprobación tipo “Rechazo”, que se utilizará para indicar que el vehículo presentó fallas o irregularidades durante la revisión y no alcanzó los parámetros establecidos.

Esta tendrá un costo de 39 pesos y pretende facilitar la corrección de los problemas detectados para realizar una nueva evaluación.

Con esto, el área de Control de Contaminación Atmosférica del Edomex prevé brindar opciones adicionales para conductores que enfrenten circunstancias específicas , como la imposibilidad temporal de cumplir con los límites de emisiones o la necesidad de acreditar fallas mecánicas.

¿Cuánto costarán las multas por no cumplir con la verificación vehicular en 2026?

La multa por no realizar el trámite a tiempo se mantendrá igual que en años anteriores, es decir, continuará en 3 mil 394 pesos mexicanos.

También puedes leer: Ley de Aguas: Conagua llamó a campesinos a no creer mentiras e informarse

Esto significa que, aunque la tarifa de la verificación se reduzca, el castigo por no cumplir con ella seguirá siendo el mismo.

Cabe destacar que la propuesta aún no ha sido aprobada completamente, pues falta ser analizada por la Legislatura local. Sin embargo, en caso de ponerse en práctica, las nuevas tarifas comenzarían a operar a partir del próximo año 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP