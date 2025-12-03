Salario mínimo: ¿Cuánto ha aumentado cada año desde el sexenio de López Obrador?

El salario mínimo en México experimentó aumentos relevantes durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), marcando un cambio en las políticas económicas del país.

En 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era 88 pesos diarios. Sin embargo, a partir de la administración de López Obrador, se implementaron aumentos anuales sustanciales que, en algunos casos, superaron el 20 por ciento.

De acuerdo con el sexto informe de gobierno del exmandatario, estos ajustes ayudaron a reducir la brecha salarial entre los trabajadores mejor remunerados y aquellos con menores ingresos, contribuyendo a disminuir la desigualdad económica y social en el país.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo en el gobierno de López Obrador?

Uno de los primeros ajustes ocurrió en 2019, cuando el salario mínimo se incrementó a 102.68 pesos diarios, lo que representó un alza del 16.2%. Al año siguiente, en 2020, se alcanzó los 123.22 pesos diarios, reflejando un aumento del salario mínimo del 20%. En 2021, el salario subió a 141.70 pesos diarios, un incremento del 15%, y en 2022 alcanzó los 172.87 pesos, lo que implicó un aumento del 22%.

Para 2023, el salario mínimo se incrementó nuevamente, alcanzando los 207.44 pesos diarios, con un aumento del 20%. Finalmente, en 2024, último año del gobierno de López Obrador, el salario mínimo llegó a 248.93 pesos diarios, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos durante su mandato.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en el 2026?

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con la política de incrementos al salario mínimo. Este miércoles 3 de diciembre, Sheinbaum anunció un acuerdo alcanzado por consenso entre el gobierno federal, el sector empresarial y los representantes laborales, para un nuevo aumento al salario mínimo que entrará en vigor en 2026.

El aumento será del 13%, lo que llevará el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios, un incremento de 36.24 pesos en comparación con el salario actual de 278.80 pesos. Este aumento representará un salario mensual de aproximadamente 9 mil 582 pesos.

Por otro lado, en la zona libre de la frontera norte, el incremento será del 5%, elevando el salario mínimo a 440.87 pesos diarios, lo que equivale a 13 mil 149.80 pesos mensuales.

Además de este ajuste salarial, el gobierno también ha confirmado la implementación gradual de una jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos.

