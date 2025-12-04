Jueves, 04 de Diciembre 2025

Senado recibe minuta de Ley General de Aguas

Las reformas han sido criticadas por productores del campo y ganaderos al argumentar que afectará la producción de alimentos y les quitará derechos

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se recibió la minuta y de inmediato ordenó la dispensa de los trámites para iniciar la discusión de la misma. SUN / D. SIMÓN

El Senado de la República recibió la minuta del dictamen que la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 

En la Gaceta Parlamentaria vespertina se publicó la reforma, minutos después de que la Cámara de Diputados la aprobó luego de 24 horas de debate en el pleno de San Lázaro. 

Se prevé que en los próximos minutos se reanude la sesión para que de inmediato y sin dictaminar en comisiones, se dispense la primera lectura y se inicie el debate de estas reformas que son respaldadas por Morena y sus aliados. 

