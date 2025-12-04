Sheinbaum se reunirá con Trump previo al sorteo del Mundial 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia matutina de este jueves, que se reunirá con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y con el primer ministro de Canadá Mark Carney, previo al evento del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Nos vamos hoy en la tarde-noche a Washington. Vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta", dijo la Mandataria.

Sheinbaum detalló que pasarán la noche en un hotel de Washington y por la mañana se dirigirán al Kennedy Center donde se realizará el sorteo de la FIFA.

"Todo parece indicar que tendremos una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro de Canadá y después será el evento del sorteo, para ver qué grupo vamos a encabezar como México", detalló Sheinbaum.

Añadió que una vez culmine el evento, tendrá una reunión con mexicanos y mexicanas en Washington. Después de esa última actividad regresará por la noche a México.

La reunión de los tres mandatarios ocurrirá luego de que este miércoles, Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Sobre el sorteo

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

La FIFA determinó que México encabezará el Grupo A con lo que también tiene asignado el partido inaugural del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. Canadá lidera el Grupo C, mientras que Estados Unidos, que tendrá la mayoría de los partidos de la justa, encabezará el Grupo D.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial 2026, que México co-organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y que en el país tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este viernes 5 de diciembre y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.

