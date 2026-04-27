Tren Felipe Ángeles al AIFA: esta es la tarjeta que debes usar para abordar

El día de ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el evento inaugural del Tren "Felipe Ángeles", el cual tiene como objetivo facilitar los traslados desde la capital del país —partiendo de Buenavista— hacia la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a estaciones intermedias del recorrido. En este contexto, aquí te compartimos información sobre los métodos de pago que se pueden emplear para abordar y cuáles son los costos por viaje.

El Tren Felipe Ángeles está abierto al público en general, lo que significa que no solo beneficia a los pasajeros del AIFA, sino también a los residentes de la ciudad, ya que la ruta conecta a la Ciudad de México con el Estado de México.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que la longitud de la obra es de 41 kilómetros: 18 km de Buenavista-Lechería y 22.94 km de Lechería-AIFA.

La obra cuenta con seis estaciones nuevas: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, así como la estación terminal AIFA-Clara Krause. Además, tendrá conexión con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán; la Línea B del Metro; las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús; y con Ecobici en la Ciudad de México. Mientras que en el Estado de México se conecta con Mexibús y el transporte público local.

¿Con qué método de pago se puede abordar el Tren Felipe Ángeles?

Los usuarios podrán ingresar al Tren Felipe Ángeles mediante las tarjetas de Movilidad Integrada. Con ella se podrá acceder a las tarifas promocionales vigentes durante el primer mes de operaciones. Durante estos primeros días de servicio, el costo por traslado desde cualquier estación hasta el AIFA será de 45 pesos, mientras que los viajes entre estaciones intermedias tendrán un precio de 11.50 pesos. Las tarifas definitivas serán dadas a conocer posteriormente.

Tren Felipe Ángeles: horarios y tiempos de recorrido

Este sistema de transporte iniciará operaciones con cuatro de los diez trenes que darán servicio, en un horario de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas; sábados de 06:00 a 00:00 horas; y domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 horas. El último tren en ambas terminales saldrá a las 23:30 horas.

Inicialmente, el tiempo de recorrido desde el norte de la Ciudad de México hasta el AIFA será de 60 minutos, aunque posteriormente se pretende ajustarlo a 43 minutos.

La frecuencia de trenes será de 30 minutos y el objetivo es reducirla a 12 minutos conforme se incorporen los demás trenes.

Las autoridades estiman que el tren tenga una demanda de 57 mil pasajeros diarios; sin embargo, destacaron que tiene la capacidad para brindar servicio a más de 80 mil personas.

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MB

