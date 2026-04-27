Alternativas viales ante bloqueo en la México-Pachuca

Este lunes 27 de abril, se registra una movilización a la altura de El Vigilante. Los manifestantes se concentran buscando exigir el restablecimiento del suministro de agua en sus comunidades.

Hasta el momento, de acuerdo con reportes, el asentamiento vehicular se ha extendido hasta la zona de Tulpetlac, provocando largos tiempos de traslado. La manifestación afecta a quienes buscan trasladarse por esta vía que conecta el Estado de México (Edomex) con la capital del país.

El tránsito al momento es intermitente, por lo que existe avance, aunque más lento que en otras ocasiones. Ante ello, se presentan alternativas viales para evitar el tránsito lento.

Estas son las alternativas viales disponibles

Entre las posibles alternativas hay que considerar la Vía Morelos. Esta vialidad ya registra tráfico intenso al ser una de las rutas más utilizadas cuando se presentan complicaciones en la autopista, como en este caso. Por ello, vale la pena considerar las siguientes alternativas:

Avenida Central (Carlos Hank González) el cual permite conectar con otras vialidades rumbo a la Ciudad de México (CDMX)

el cual permite conectar con otras vialidades rumbo a la De igual forma, podrías considerar Circuito Exterior Mexiquense, el c ual presenta tramos de incorporación durante la zona afectada. Por lo que puedes considerar tomarlo como opción en caso de que ya te encuentres sn eel lugar.

el ual presenta tramos de incorporación durante la zona afectada. Por lo que puedes considerar tomarlo como opción en caso de que ya te encuentres sn eel lugar. Calles secundarias en municipios cercanos, aunque con avance lento. Hay alta demanda de espacio.

Entonces, es importante considerar los tiempos de traslado y estar revisando las opciones de navegación y alternativas a través de su aplicación preferencia de transporte.

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¿Qué reclaman los manifestantes?

El bloque es para exigir el abastecimiento de agua en las regiones aledañas. De acuerdo con los manifestantes, la falta de flujo ha afectado su vida cotidiana. De igual manera, la información al momento señala que las manifestaciones continuarán luego de que no se presenta un acuerdo.

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OB