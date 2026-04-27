La mañana de este lunes, decenas de habitantes de Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, iniciaron una movilización masiva desde las primeras horas del día. El objetivo principal de esta protesta es denunciar la destrucción ambiental y el bloqueo de paso a la Playa Las Cocinas, derivada de un proyecto hotelero avalado por autoridades federales.

El conflicto social escaló rápidamente debido a las recientes y polémicas declaraciones del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. El mandatario estatal sugirió ante los medios que detrás de estas protestas pacíficas podría estar el crimen organizado, advirtiendo de manera tajante que no tolerará bloqueos carreteros ni ataques a la inversión privada en esta importante región turística .

El reclamo ciudadano: "Delincuentes no, organizados sí"

Lejos de dejarse intimidar por las advertencias oficiales, los manifestantes respondieron con firmeza a las acusaciones del Ejecutivo estatal. Al grito unísono de "¡Delincuentes no, organizados sí!", los pobladores dejaron muy claro que su única intención es proteger la zona federal marítimo-terrestre de un ecocidio irreversible que afectaría a futuras generaciones .

Durante la intensa jornada de protesta, los ciudadanos también exigieron la intervención directa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Con consignas como "Claudia, escucha, esta es nuestra lucha", los inconformes pidieron que el Gobierno federal revise minuciosamente los permisos otorgados por la Semarnat a los desarrolladores inmobiliarios que operan en la costa .

Tensión y fuerte presencia policial en la zona costera

La movilización ciudadana no estuvo exenta de momentos críticos y de fricción. Al llegar a la zona costera en disputa, los habitantes se encontraron con una imponente barrera formada por elementos de la Policía Estatal de Nayarit, lo que generó empujones, reclamos y un clima de tensión entre los civiles y las fuerzas de seguridad.

Como medida de presión, los bloqueos viales afectaron significativamente el tránsito en la carretera principal que conecta hacia los complejos turísticos de lujo y la localidad de Higuera Blanca. Decenas de trabajadores hoteleros y usuarios del transporte público tuvieron que descender de las unidades y caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos.

Claves para entender el conflicto en la Riviera Nayarit

Para comprender a fondo la magnitud de esta problemática que afecta a uno de los destinos más exclusivos y visitados de México, es fundamental revisar los siguientes puntos clave sobre lo que está ocurriendo hoy en la región nayarita:

• ¿Qué exigen? La detención inmediata de las obras que invaden la playa y la revocación de los permisos ambientales.

• ¿Quiénes participan? Habitantes locales, colectivos ambientales y ciudadanos de poblados vecinos.

• ¿Por qué importa? Sienta un precedente histórico sobre la defensa del espacio público frente a la privatización turística desmedida.

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la administración municipal del alcalde Héctor Santana han logrado establecer una mesa de diálogo efectiva para destrabar el conflicto. Los manifestantes advierten que mantendrán la resistencia civil de manera pacífica hasta obtener garantías reales de que su patrimonio natural no será entregado a intereses privados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA