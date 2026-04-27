Hoy No Circula: ¿Sigue la contingencia? Estos autos descansan este lunes 27 de abril

Este fin de semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que llevó a la implementación de restricciones viales, incluso en domingo, en la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex), afectando el tránsito de automóviles. Tras esta situación, aquí te decimos cómo aplica el programa Hoy No Circula este lunes 27 de abril.

La tarde de ayer, el organismo suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México, lo que significa que este lunes el programa se aplica de manera habitual.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos automotores, especialmente en situaciones críticas, como cuando se declara una contingencia ambiental.

Usualmente, el programa opera de lunes a viernes, además de los sábados con restricciones específicas. No obstante, cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental, entra en vigor el Doble Hoy No Circula, incluso en domingo, lo que implica que un mayor número de vehículos debe suspender su circulación.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico es la instancia responsable de supervisar, medir y reportar diariamente los niveles de contaminantes y las condiciones meteorológicas. Con base en estos datos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determina si es necesario activar una contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan este lunes 27 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó, a través de medios oficiales, la lista de vehículos que no podrán circular hoy en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el aviso, este día deben evitar salir los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Estos autos no circulan este lunes 27 de abril. ESPECIAL

Los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Hasta el momento, la dependencia no ha decretado un Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental.

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MB