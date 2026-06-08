La temporada de huracanes 2026 en el Océano Pacífico continúa mostrando una intensa actividad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un aviso de vigilancia ante la consolidación de una zona de baja presión frente a las costas de El Salvador. El sistema presenta un desarrollo acelerado y, de mantener su evolución actual, daría origen a la tormenta tropical "Cristina", la cual se convertiría en el tercer ciclón tropical de este año en dicha cuenca .

Las autoridades instan a la población del sureste mexicano, especialmente en el estado de Chiapas, a mantenerse informada ante el posible impacto de lluvias torrenciales y un incremento en el oleaje durante los próximos días.

90% de probabilidad de desarrollo ciclónico rumbo a México

El reporte oficial del SMN detalla que el fenómeno meteorológico ha ganado fuerza en las últimas horas y mantiene una trayectoria que apunta hacia el territorio nacional . Los expertos evalúan su evolución de manera prioritaria debido a su alta probabilidad de intensificación a corto y mediano plazo.

De acuerdo con el informe técnico de la institución meteorológica:

"Zona de baja presión frente a las costas de El Salvador, mantiene 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días" .

El organismo detalló que el sistema aún se encuentra distante, pero bajo un monitoreo estrecho debido a su dirección:

"Se localiza a 690 kilómetros al sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza lentamente hacia el norte".

De alcanzar la categoría de tormenta tropical, este sistema adoptará el nombre de "Cristina", siguiendo la lista oficial programada para la temporada 2026, la cual inició previamente con los sistemas "Amanda" y "Boris".

El contexto en el Pacífico: La tormenta tropical "Boris" golpea el sur del país

La amenaza de la formación de "Cristina" ocurre en un escenario complejo para el litoral mexicano, ya que el Pacífico se encuentra doblemente activo. Actualmente, las autoridades atienden la emergencia causada por la tormenta tropical "Boris", el segundo ciclón de la temporada, el cual se formó frente a las costas del estado de Guerrero.

A diferencia del primer sistema del año ("Amanda", que se internó en el océano sin causar estragos), "Boris" se localiza muy cerca de la línea costera, aproximadamente a 135 kilómetros al sureste de Acapulco. Su lento desplazamiento hacia el noreste mantiene en alerta máxima a Guerrero y Oaxaca, donde ya genera desprendimientos nubosos propicios para inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves en zonas montañosas.

La interacción de los remanentes o bandas de "Boris" con el avance de la nueva baja presión rumbo a Chiapas podría complicar las condiciones climáticas en todo el sur y sureste de la República Mexicana durante el transcurso de la semana. Las autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones en la navegación marítima y seguir las actualizaciones de los canales oficiales.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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