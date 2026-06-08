La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes 8 de junio en "La Mañanera del pueblo" que el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vivirá en un ambiente de total tranquilidad.

Frente a las recientes convocatorias de diversas movilizaciones sociales en la capital del país, la Mandataria fue contundente: el Gobierno federal no responderá con represión ante posibles provocaciones.

Esta declaración resulta clave a pocos días de que el balón ruede en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el esperado partido inaugural.

Diálogo frente a la megamarcha del 11 de junio

Actualmente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un plantón en el centro de la Ciudad de México.

Los docentes exigen mejoras salariales, pensiones dignas y mejores condiciones laborales, sumando tensión al clima previo al torneo internacional.

A este escenario se añade una megamanifestación programada para el 11 de junio en las inmediaciones del estadio mundialista.

En esta protesta participarán diversos sectores sociales, entre los que destacan:

Colectivos de madres buscadoras de desaparecidos.

Sindicatos de transportistas.

Grupos de jubilados y campesinos.

Trabajadores del sector salud.

Evitar la imagen de represión internacional

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum advirtió que ciertos sectores buscan generar confrontaciones directas con las autoridades de seguridad.

El objetivo de estos grupos, según la Presidenta, es proyectar una imagen negativa de México ante la comunidad internacional durante el evento deportivo.

"Hay grupos que nos quieren provocar", dijo la Mandataria. "Y no necesariamente son de maestros. Lo que están buscando es que, antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea que el gobierno de México reprime", subrayó la mandataria.

Ante este panorama, el Gobierno de México mantendrá una estricta estrategia de diálogo, evitando cualquier medida que pueda interpretarse como autoritaria.

"No vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad", reiteró con firmeza.

El reto de la seguridad en el Mundial 2026

México comparte la sede de la Copa Mundial de 2026 con Estados Unidos y Canadá, un evento que el Gobierno Federal considera una vitrina inmejorable para el país.

Sin embargo, el contexto histórico añade complejidad. Sheinbaum recordó la conmemoración del 10 de junio, fecha que marca el aniversario de la represión estudiantil de 1971.

La Presidenta advirtió que esta fecha histórica podría ser instrumentalizada para elevar las tensiones sociales en la capital.

Pese a ello, las autoridades federales continuarán monitoreando de cerca la evolución de las protestas en los próximos días. El objetivo final es afinar el operativo de seguridad y garantizar que los eventos mundialistas se desarrollen con normalidad, protegiendo tanto a los manifestantes como a los aficionados.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de EFE-

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