El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encendió las alarmas este sábado 30 de mayo de 2026 tras confirmar que una zona de inestabilidad frente a las playas mexicanas avanza con fuerza acelerada y podría convertirse en la tormenta tropical "Amanda".

Los modelos de predicción numérica reportan que el sistema mantiene un contundente 80% de probabilidad de evolución a desarrollo ciclónico para la próxima semana.

Este fenómeno meteorológico, que se nutre activamente de las cálidas aguas del Océano Pacífico, genera preocupación entre las autoridades de Protección Civil debido a su capacidad para alterar el clima de manera drástica en las regiones del sur y occidente del territorio nacional.

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Las autoridades meteorológicas mexicanas, junto al Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos, ejecutan lecturas técnicas cada tres horas para evaluar la presión mínima central y la velocidad de los vientos máximos sostenidos.

Aunque el centro de la baja presión todavía se localiza mar adentro, su amplia circulación atmosférica ya arrastra abundante humedad hacia el litoral mexicano, lo que anticipa un cambio radical en el patrón de lluvias y oleaje para los estados costeros.

El mapa del riesgo: la trayectoria estimada de "Amanda"

Los especialistas del SMN proyectan que la zona de inestabilidad se desplaza lentamente con una dirección dominante hacia el oeste y oeste-noroeste.

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Si bien los pronósticos preliminares sugieren que el núcleo central podría mantenerse a una distancia prudencial de la línea de costa, su gigantesco radio de influencia inyectará humedad severa de forma directa hacia el continente.

El peligro principal no radica únicamente en un impacto terrestre directo, sino en los desprendimientos nubosos masivos que chocan con la orografía de la Sierra Madre Occidental.

Este escenario activa de forma automática protocolos de prevención ante inundaciones repentinas y saturación de suelos.

La trayectoria proyectada sitúa al fenómeno en una ruta paralela a las costas mexicanas, un comportamiento meteorológico que históricamente propicia lluvias intermitentes pero prolongadas, capaces de colapsar la infraestructura urbana y las vías de comunicación costeras si la población no toma precauciones inmediatas.

Alerta costera: los estados de México que podrían ser golpeados por "Amanda"

El monitoreo oficial identifica a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco como las entidades federativas que experimentarán de forma prioritaria los efectos colaterales de este sistema en desarrollo.

Las bahías turísticas y las comunidades pesqueras de estas regiones deben prepararse para registrar oleaje elevado de dos a cuatro metros de altura, así como fuertes rachas de viento que podrían restringir la navegación marítima y las actividades recreativas en playas durante los próximos días.

Asimismo, la Conagua extendió la vigilancia hacia la península de Baja California Sur, ya que los modelos matemáticos a mediano plazo muestran una tendencia del sistema a aproximarse hacia el suroeste de esta región.

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Las autoridades locales insisten en que la distribución real de las precipitaciones varía drásticamente según la velocidad de desplazamiento del ciclón, por lo que estados del centro del país quedan, por el momento, fuera del rango de afectación directa de este sistema específico.

Lluvias torrenciales y riesgo de deslaves: el peligro invisible

El verdadero desafío de la futura tormenta tropical "Amanda" radica en el volumen de agua que planea descargar sobre la geografía mexicana.

El SMN advierte que las precipitaciones previstas incrementarán con rapidez el caudal de ríos y arroyos, elevando el riesgo de desbordamientos en zonas bajas.

Las zonas montañosas de Jalisco, Michoacán y Guerrero enfrentan un peligro latente de deslaves y cortes de caminos debido a la debilidad previa del suelo.

La combinación de vientos sostenidos y ráfagas severas en las inmediaciones costeras representa un riesgo para las estructuras endebles y el tendido eléctrico.

Protección Civil exhorta a las familias que habitan en zonas vulnerables a limpiar desagües, asegurar techumbres y estructurar un plan de emergencia familiar con mochilas de seguridad que incluyan documentos esenciales y víveres no perecederos.

¿Cuándo se convertirá "Amanda" en tormenta tropical oficialmente?

El sistema recibirá el nombre oficial de "Amanda" en el momento exacto en que la zona de baja presión organice una circulación ciclónica definida y sus vientos máximos sostenidos alcancen o superen los 63 kilómetros por hora (km/h), cumpliendo con los estándares internacionales de la Organización Meteorológica Mundial.

JM

