Esta es la multa si no se paga en tiempo el reparto de utilidades 2026

Las empresas que no cumplan con el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) dentro de los plazos establecidos por la ley podrían enfrentar sanciones económicas que superan el medio millón de pesos, además de posibles conflictos laborales.

La fecha límite para que las personas morales realicen el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal anterior vence el 30 de mayo de 2026. El incumplimiento puede derivar en multas impuestas por la autoridad laboral, así como en acciones colectivas por parte de los trabajadores.

¿De cuánto es la multa por no pagar utilidades?

La Ley Federal del Trabajo establece que los patrones que no entreguen la PTU en tiempo y forma pueden ser acreedores a sanciones que van desde 29 mil 327 hasta 586 mil 550 pesos.

El monto equivale a entre 250 y 5 mil veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 994 de la legislación laboral.

Además, la ley contempla que cuando la falta afecte a varios trabajadores, la multa puede aplicarse de manera individual por cada persona perjudicada, lo que incrementaría considerablemente el monto total de la sanción.

También podría haber huelga

Las consecuencias para las empresas no se limitan al pago de multas.

La legislación mexicana reconoce el derecho de los trabajadores a exigir el cumplimiento del reparto de utilidades mediante mecanismos colectivos. En este sentido, la falta de pago puede dar origen a un emplazamiento a huelga.

El artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo señala que una de las causas legales para iniciar una huelga es precisamente exigir el cumplimiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

Si esta situación se presenta, los empleados pueden suspender temporalmente sus labores hasta que la empresa atienda la demanda relacionada con el pago de la PTU.

¿Cuál es la fecha límite para pagar la PTU en 2026?

La Ley Federal del Trabajo establece que las utilidades deben entregarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual de impuestos.

Por esta razón, las empresas constituidas como personas morales tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026, ya que su declaración anual debió presentarse a más tardar el 31 de marzo.

En el caso de los patrones registrados como personas físicas, el plazo para realizar el pago concluye el 29 de junio de 2026.

¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?

Este beneficio corresponde a los trabajadores que hayan laborado para una empresa o patrón que obtuvo ganancias durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Tienen derecho a participar tanto empleados de planta como eventuales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

El reparto se divide en dos partes: una se distribuye tomando en cuenta los días trabajados durante el año y la otra se calcula con base en el salario percibido por cada trabajador.

Para este cálculo únicamente se considera el salario diario, sin incluir prestaciones, gratificaciones ni pagos por tiempo extraordinario.

¿Qué pasa si el trabajador no reclama sus utilidades?

Las personas trabajadoras cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago de utilidades que no hayan recibido.

Si transcurre ese periodo sin que el recurso sea solicitado, el monto pendiente se incorpora al fondo que será distribuido en el reparto de utilidades del ejercicio siguiente.

EE