¿Te has preguntado cuándo llegarán las primeras lluvias fuertes de la temporada? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila una zona de inestabilidad que podría convertirse en el primer ciclón del año , cambiando drásticamente el clima en los próximos días y trayendo precipitaciones clave para México.

La mañana de este viernes 29 de mayo de 2026, las autoridades meteorológicas han encendido las primeras alertas preventivas a nivel nacional. Una extensa zona de baja presión en el Océano Pacífico ha incrementado significativamente su potencial de desarrollo ciclónico durante las últimas horas , captando la atención de los expertos.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por las autoridades, existe un 60% de probabilidad de que este sistema evolucione a ciclón tropical en un pronóstico a siete días . Esto marca el inicio virtual de la actividad ciclónica fuerte en la región occidental, adelantando los preparativos de protección civil.

El Servicio Meteorológico Nacional, dependencia oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene un monitoreo constante y riguroso del fenómeno. Los especialistas analizan minuto a minuto la trayectoria, la presión atmosférica y la velocidad de los vientos para determinar el momento exacto de su posible formación ciclónica.

Si las condiciones atmosféricas continúan favoreciendo su rápido desarrollo, este fenómeno meteorológico recibirá el nombre oficial de "Amanda" . Este es el primer nombre en la lista internacional asignada para la temporada de huracanes 2026 en esta cuenca oceánica, marcando un hito en el calendario meteorológico de este año.

¿Qué es “Amanda” y cómo se forma?

La inminente formación de “Amanda” responde directamente a las altas temperaturas registradas en la superficie del mar, que actualmente superan los 26 grados Celsius. Este intenso calor oceánico actúa como el combustible principal para la organización de las nubes y la intensificación de las tormentas eléctricas.

El complejo proceso meteorológico comienza como una simple zona de inestabilidad, que luego pasa a consolidarse como una depresión tropical. Al alcanzar vientos sostenidos de 63 kilómetros por hora, el sistema se bautiza oficialmente como tormenta tropical y recibe su nombre, iniciando su ciclo de vida más destructivo.

Los modelos numéricos de predicción climática sugieren que el sistema se está organizando de manera constante al sur de las costas nacionales. La abundante humedad proveniente del océano ya comienza a interactuar con la circulación atmosférica del país, generando los primeros desprendimientos nubosos hacia el territorio.

¿Dónde y cuándo impactaría a México?

Por el momento, la pregunta principal que todos los ciudadanos se hacen es si este posible ciclón tocará tierra en territorio nacional. Las proyecciones a siete días indican que su trayectoria inicial sería paralela a las costas mexicanas, moviéndose lentamente hacia el oeste-noroeste sin un impacto frontal inmediato .

Sin embargo, aunque el centro del sistema no impacte directamente en tierra firme, sus extensas bandas nubosas sí tendrían afectaciones para México . Se esperan lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento verdaderamente importantes que podrían alterar la vida cotidiana en diversas comunidades costeras.

Las entidades federativas que deben mantenerse más atentas a los avisos son las ubicadas en el occidente y sur del país. Estados clave como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco podrían experimentar los primeros efectos indirectos durante la próxima semana, requiriendo medidas preventivas inmediatas.

Las autoridades locales de Protección Civil recomiendan a la navegación marítima extremar precauciones desde este mismo fin de semana. El oleaje podría alcanzar entre dos y cuatro metros de altura en las zonas costeras mencionadas, representando un peligro considerable para las embarcaciones menores y las actividades turísticas.

Puntos clave de la temporada 2026

Para entender mejor el panorama general, es fundamental desglosar los datos esenciales de este fenómeno meteorológico en desarrollo. A continuación, se detallan los elementos básicos que explican la situación actual en el Pacífico y responden a las preguntas fundamentales del periodismo preventivo:

Posible formación del primer ciclón tropical de la temporada.

Monitoreado de cerca por el SMN y la Conagua.

Probabilidad del 60% en los próximos 7 días a partir de hoy, 29 de mayo.

Océano Pacífico, al sur de las costas mexicanas.

Condiciones térmicas altamente favorables en la superficie del mar.

A través de la rápida evolución de una zona de baja presión.

La temporada de huracanes en el Océano Pacífico inició de manera oficial el pasado 15 de mayo, cumpliendo con el calendario meteorológico. No obstante, es hasta finales de este mes cuando las condiciones atmosféricas se han vuelto verdaderamente idóneas para soportar el primer desarrollo ciclónico de gran magnitud.

A pesar de las alertas, la llegada de “Amanda” no solo representa un riesgo, sino también una oportunidad invaluable para el ecosistema. Las lluvias asociadas a este sistema podrían ayudar significativamente a mitigar la severa sequía que afecta a diversas regiones agrícolas y presas de México.

Mantente informado a través de los canales oficiales y evita propagar rumores infundados en las redes sociales. El clima es un sistema dinámico y los pronósticos pueden ajustarse diariamente, por lo que la prevención constante y la información verificada son tus mejores herramientas durante el día de hoy.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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