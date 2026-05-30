Sheinbaum entrega primera etapa de modernización del AICM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes la entrega de la primera fase de modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), un proyecto que requirió una inversión de 6 mil 500 millones de pesos y que busca mejorar la experiencia de los más de 45 millones de pasajeros que transitan anualmente por la terminal aérea.

Durante el acto, la mandataria destacó que los recursos destinados a las obras provinieron de los ingresos generados por el propio aeropuerto, sin recurrir a presupuesto federal . Además, adelantó que el programa de renovación continuará con dos etapas adicionales para completar la transformación integral de las instalaciones.

Los trabajos concluidos forman parte de un paquete de 106 intervenciones contempladas para la rehabilitación del aeropuerto, cuya inversión total alcanzará los 10 mil millones de pesos. Las mejoras se realizaron tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2 e incluyeron la renovación de salas de espera, áreas de migración y aduanas, espacios de reclamo de equipaje, sanitarios, sistemas de drenaje, pasillos, fachadas y vialidades.

El director general del Grupo Aeroportuario Marina y del AICM, el almirante Juan José Padilla Olmos, destacó que las obras se ejecutaron sin afectar las operaciones diarias del aeropuerto, que moviliza alrededor de 200 mil personas cada día. También informó que, a partir del 1 de junio, la terminal incrementará su capacidad operativa hasta alcanzar 46 movimientos por hora.

Como parte de la modernización, el aeropuerto incorporó un nuevo Sistema Integral de Gestión Aeroportuaria (SIGA) alineado con estándares internacionales , además de nuevos rodajes de salida rápida identificados como D1 y D2. A ello se suma la instalación de tecnología para la detección y neutralización de drones, así como una renovada red de internet inalámbrico gratuita con mayor velocidad y cobertura para los usuarios.

Durante su intervención, Sheinbaum recordó que en administraciones pasadas se planteó sustituir las operaciones del actual aeropuerto mediante la construcción de una nueva terminal en Texcoco, proyecto que finalmente fue cancelado. Señaló que la estrategia impulsada por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación consistió en fortalecer la infraestructura existente y complementarla con la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para reducir la saturación aérea en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que el AICM se mantiene como la principal terminal aérea del país y una de las más importantes de América Latina, con cerca de 300 mil vuelos al año, por lo que consideró que las mejoras serán clave para atender la demanda que generará la próxima Copa del Mundo de 2026.

SV