¿Cómo fue el Operativo Enjambre donde cayó el alcalde de Cuautla?

El Gabinete de Seguridad de México asestó un nuevo golpe a la corrupción y la impunidad con la captura de Jesús "N", actual presidente municipal de Cuautla, Morelos . Esta acción se inscribe dentro de la renovada Estrategia Nacional contra la Extorsión, reflejando la determinación del actual gobierno por desmantelar las redes criminales infiltradas en las estructuras gubernamentales locales.

La inteligencia detrás de la captura El rol del CNI

La detención de Jesús "N" no fue un hecho fortuito. Fue el resultado de una operación de inteligencia meticulosamente planificada y ejecutada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las labores de investigación y seguimiento del CNI fueron fundamentales para ubicar y aprehender al edil de Cuautla, en estricto cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR). Este nivel de coordinación interinstitucional demuestra la eficacia del Gabinete de Seguridad.

El "Operativo Enjambre" y la cero impunidad

La caída del alcalde de Cuautla forma parte del denominado "Operativo Enjambre", una directriz expresa de la Presidenta Claudia Sheinbaum . Este operativo busca erradicar la colusión entre autoridades y grupos criminales. La captura de Jesús "N" reafirma la política de "cero impunidad" del Gobierno de México frente a cualquier vínculo de funcionarios públicos con la delincuencia organizada, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.

Impacto en Morelos y a nivel nacional

El arresto de Jesús "N" se suma a una serie de acciones recientes en Morelos, entidad que ha experimentado un reforzamiento de seguridad desde finales de abril. A nivel nacional, las cifras del Operativo Enjambre son contundentes: con la detención del alcalde de Cuautla, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos por diversos delitos, incluyendo a siete presidentes municipales en funciones . Esta cifra subraya la magnitud del esfuerzo gubernamental por limpiar las instituciones y garantizar la seguridad ciudadana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló en su cuenta de X:

“Esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril”.

¿Qué pasó con los funcionarios de Morelos vinculados al cártel?

El pasado 23 de mayo se dio a conocer que un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a cinco de los seis funcionarios de Morelos detenidos el pasado 20 de mayo por posibles nexos con una red de extorsión ligada al Cártel de Sinaloa.

Quienes comparecieron ante Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Hermosillo, Sonora, por videoconferencia fueron:

Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahuacan Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de Cuautla Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla Jonathan Espinosa Salinas, tesorero

En audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad a 144 horas del plazo constitucional con la intención de definir la situación jurídica de los imputados, por lo que será hasta la próxima semana cuando se determinará si son vinculados a proceso, reportaron fuentes judiciales.

El juez de control ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) trasladar a los detenidos al penal federal de Hermosillo, Sonora, para que cumplan ahí con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

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