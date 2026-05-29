Las costas del Pacífico mexicano enfrentan una amenaza latente y cada vez más impredecible: los ciclones tropicales que aumentan su fuerza de manera súbita. Ante la escasez de investigaciones enfocadas en esta región, un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) trabaja en mejorar los modelos de pronóstico para anticiparse a estos devastadores impactos.

El doctor Mauricio López Reyes, investigador y meteorólogo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, encabeza un proyecto que analiza los procesos físicos detrás de la intensificación extrema de estos fenómenos.

El paradójico efecto "aspiradora" en la atmósfera

La sabiduría meteorológica convencional dicta que para la rápida intensificación de un huracán se requiere un mar con temperatura superior a los 27 °C y la ausencia de vientos fuertes en la altura que destruyan su estructura. Sin embargo, el comportamiento de tormentas recientes desafió la teoría, un fenómeno que los expertos consideran "paradójico".

El hallazgo clave radica en las "corrientes en chorro" —túneles de viento a más de cinco kilómetros de altura— que, bajo ciertas condiciones, interactúan con los ciclones acelerando su fuerza en lugar de debilitarlos, tal como ocurrió con el huracán "Lidia" en 2023.

“Resulta que haciendo el análisis con algunos modelos numéricos logramos encontrar una justificación física bastante sólida de que esa corriente en chorro, con la configuración particular que tenía, inducía una especie de succión de aire desde arriba hacia abajo, es decir, era una especie de ‘aspiradora’ que jalaba aire húmedo de arriba hacia abajo, y esto hacía que el aire cálido ascendiera todavía con más velocidad”, refirió López Reyes.

Este efecto genera una batalla dinámica en la atmósfera. De acuerdo con el especialista, se produce una especie de lucha entre si el viento de arriba podría destruir al huracán, pero también la succión que estaba generando podía compensar esa cizalladura (el viento que tiende a romper la estructura del ciclón).

De “Patricia” a “Otis”: El peligro de la intensificación explosiva

Jalisco se mantiene como uno de los estados más vulnerables ante estos sistemas . La historia reciente registra casos alarmantes como el huracán "Patricia" en 2015, que alcanzó vientos sostenidos de 330 km/h y rachas de hasta 400 km/h.

“Fue un huracán que se intensificó rapidísimo, en menos de 24 horas pasó de categoría 1 a categoría 5. Otro huracán con las mismas características fue ‘Otis’, en 2023, en Acapulco, que aunque no fue tan intenso como ‘Patricia’, su tasa de intensificación fue mucho más explosiva, pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en sólo 18 horas”, detalló el meteorólogo.

Bajo estos escenarios de liberación masiva de energía, los modelos de pronóstico tradicionales fallaron en identificar la evolución de "Otis" y "Patricia", lo que complicó de forma crítica las labores de prevención por parte de Protección Civil.

Un nuevo modelo para salvar vidas en el Pacífico mexicano

Históricamente, la mayoría de las investigaciones sobre huracanes se han concentrado en la cuenca del Atlántico, dejando un vacío científico en el Pacífico. Este nuevo estudio busca revertir esa tendencia y ofrecer herramientas operativas para mitigar desastres.

“Además de la satisfacción académica, creemos que con este artículo podemos ayudar mucho a México, sobre todo por los esquemas que planteamos y que si bien no podríamos decir en un futuro con 100 por ciento de precisión cuándo va o no a ocurrir algo, sí nos da una ventaja conceptual o un esquema para podernos preparar bajo escenarios similares”, afirmó el investigador.

Los resultados de esta investigación, titulada Dynamic forcing behind hurricane Lidia's rapid intensification, fueron publicados en la prestigiosa revista Weather and climate dynamics de la Unión Geofísica de Europa. En este esfuerzo científico participaron también especialistas de la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid y de la Agencia Estatal de Meteorología de Madrid.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la UdeG

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