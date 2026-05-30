Prepara el paraguas y ajusta tus planes. A partir de este domingo 31 de mayo de 2026, un drástico cambio meteorológico traerá lluvias, vientos y posible granizo a gran parte de México. ¿Por qué ocurre esto y cómo afectará a tu ciudad? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber hoy.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en el país experimentará una transición importante. Las precipitaciones no serán exclusivas de una sola región, sino que se extenderán por el norte, centro, sur y sureste del territorio nacional.

El motor de las tormentas: Onda tropical y baja presión

La principal causa de este cambio es la llegada de la onda tropical núm. 3, que se desplazará rápidamente frente a las costas de Oaxaca y Guerrero . Este fenómeno interactuará con otros sistemas atmosféricos, generando condiciones propicias para tormentas eléctricas intensas.

Además, un extenso canal de baja presión se ha establecido en el interior del país. Esta condición actúa como un imán para la inestabilidad atmosférica, facilitando la formación de nubosidad densa y precipitaciones continuas durante las próximas horas.

A esto se suma el constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. La combinación de estos tres frentes húmedos es la receta perfecta para que las lluvias se presenten con fuerza en casi toda la República.

Estados en alerta: ¿Dónde lloverá más fuerte?

En el sureste, estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero serán los más castigados, con pronósticos de lluvias puntuales intensas . Las autoridades han advertido sobre el riesgo de deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos en estas zonas vulnerables.

Por su parte, la Península de Yucatán no se quedará atrás, ya que se aproxima una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo. Esto provocará chubascos fuertes, descargas eléctricas y un oleaje elevado que afectará las actividades marítimas y turísticas.

En el centro y occidente del país, incluyendo el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán, se esperan intervalos de chubascos . Estas lluvias podrían estar acompañadas de caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones al conducir.

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Mientras tanto, en el norte de México, una línea seca provocará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Entidades como Chihuahua y Coahuila experimentarán posibles tolvaneras, complicando la visibilidad en las principales carreteras de la región.

A pesar de las precipitaciones, el calor extremo no cederá por completo. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas superiores a los 40 grados en estados como Sinaloa, Nayarit y Sonora, creando un ambiente bochornoso.

Tips rápidos para sobrevivir al clima extremo

Ante este panorama tan variado, es fundamental estar preparados para evitar contratiempos. A continuación, te compartimos una lista de puntos clave y tips rápidos para afrontar el clima de este domingo:

Lleva siempre paraguas o impermeable: El clima cambiará de un momento a otro.

El clima cambiará de un momento a otro. Evita zonas inundables: No cruces corrientes de agua ni calles encharcadas.

No cruces corrientes de agua ni calles encharcadas. Asegura objetos sueltos: Los fuertes vientos podrían derribar macetas o láminas.

Los fuertes vientos podrían derribar macetas o láminas. Mantente informado: Revisa las actualizaciones de Conagua en tiempo real.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse alerta ante los avisos oficiales. Las tormentas de esta temporada suelen ser repentinas y, en cuestión de minutos, pueden generar encharcamientos severos en zonas urbanas con drenaje deficiente.

Si tienes planes al aire libre para este cierre de mes, lo más prudente será buscar alternativas en espacios techados. Las condiciones meteorológicas previstas para el 31 de mayo sugieren que las actividades recreativas en exteriores podrían verse interrumpidas abruptamente.

Los expertos señalan que este patrón de lluvias marca el inicio formal de la temporada más húmeda del año. Con el paso de los días, se espera que la frecuencia de las precipitaciones aumente, aliviando en parte la sequía que afecta a varias regiones.

En resumen, este domingo marca un punto de inflexión en el clima nacional. Ya sea por la onda tropical, los canales de baja presión o la humedad oceánica, el agua será la protagonista indiscutible en casi todo México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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