El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta titulada “Mi apoyo sin condiciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”, en la que expresó su respaldo a la mandataria mexicana y compartió su visión sobre la relación actual entre México y Estados Unidos.

En el documento, López Obrador aseguró que las recientes acciones del Gobierno estadounidense contra México responden a intereses políticos y electorales más que a una intención genuina de combatir problemas como la migración o el narcotráfico.

Según el exmandatario, algunos funcionarios de Estados Unidos estarían impulsando estrategias para debilitar al partido Morena y fortalecer a los sectores de oposición en México con el objetivo de influir en la política nacional.

Defiende la gestión de Sheinbaum

López Obrador destacó el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una gobernante eficiente, responsable, prudente y respetuosa. Además, afirmó que ha demostrado con hechos una conducción sólida del país frente a los desafíos de la relación bilateral.

En ese sentido, reiteró su respaldo total a la actual mandataria y respaldó su postura frente a las recientes tensiones diplomáticas con Washington.

Recuerda su relación con Trump

En la carta, el expresidente recordó que durante su gobierno mantuvo una relación de diálogo y cooperación con Donald Trump, logrando acuerdos en temas comerciales, migratorios y de seguridad.

Entre los principales logros mencionó la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá , la colaboración durante la pandemia de Covid-19 y diversos entendimientos para atender asuntos relacionados con la migración y el combate a la delincuencia.

Asimismo, señaló que durante la administración de Trump se evitó imponer impuestos a las remesas, se respetó la soberanía energética mexicana y se mantuvo una comunicación constante para resolver diferencias sin llegar a confrontaciones mayores.

Cuestiona el cambio del Presidente estadounidense

Uno de los puntos centrales de la carta es la sorpresa de López Obrador por lo que considera un cambio significativo en la actitud de Donald Trump hacia México.

El exmandatario afirmó que el republicano que conoció durante su presidencia privilegiaba el diálogo y reconocía la contribución de los migrantes mexicanos al desarrollo de Estados Unidos. Por ello, dijo no comprender completamente la postura que actualmente mantiene frente al Gobierno mexicano.

López Obrador atribuyó este cambio a la influencia de asesores y colaboradores cercanos al presidente estadounidense, a quienes responsabilizó de impulsar decisiones que han tensado la relación entre ambos países.

Llama a Trump a rectificar

Hacia el final del documento, el exjefe del Ejecutivo expresó su deseo de que Trump retome el estilo de gobierno que, según él, caracterizó su primera relación con México.

Consideró que el mandatario estadounidense aún puede rectificar y volver a privilegiar el diálogo, la cooperación y las decisiones tomadas con criterio propio, alejándose de las influencias que, a su juicio, han deteriorado la relación bilateral.

La carta fue firmada por López Obrador desde su residencia en Palenque, Chiapas, donde actualmente permanece alejado de la vida pública tras concluir su mandato presidencial.

Lee el documento completo AQUÍ: www.lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2026/06/REFLEXION-FINAL-2026.pdf

X / @lopezobrador_

EE