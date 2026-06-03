La relación bilateral entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo episodio de tensión tras las acusaciones de la justicia estadounidense contra figuras políticas del partido oficialista, Morena. Ante este escenario, el periodista Carlos Loret de Mola analizó en su columna de opinión la estrategia discursiva de la Presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que el Gobierno federal intenta utilizar el nacionalismo como un escudo para evadir la rendición de cuentas.

Según el columnista, la administración actual busca replicar un fenómeno político muy conocido en el país vecino.

"En la política estadounidense es muy famoso el recurso y hasta nombre tiene: rally around the flag. Consiste básicamente en apelar al sentimiento patriota de la ciudadanía para ganar popularidad. Esa parece ser la estrategia de Sheinbaum ante la crisis que enfrenta tras la acusación de Estados Unidos contra los políticos de Morena por narcos", afirmó Loret de Mola.

La caída en las encuestas y el caso Rocha Moya

A pesar de los intentos del gobierno por unificar a la opinión pública bajo la narrativa de la defensa nacional, el periodista sostiene que la estrategia no está rindiendo los frutos esperados debido a la gravedad de los señalamientos, particularmente en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya .

Loret de Mola asegura que el trasfondo de la narrativa oficial es evidente para los ciudadanos, lo que se ha visto reflejado en la aceptación presidencial.

"La gente no le está creyendo porque el fondo es demasiado burdo: envolverse en la bandera para proteger narcopolíticos de su partido. A juzgar incluso de las encuestas que cita en la mañanera, su popularidad ha caído. La gente considera que Rocha Moya es culpable. Y opina a favor de que lo extraditen", apuntó en su texto.

El comunicador enfatizó que la verdadera soberanía reside en un país libre de impunidad y cuestionó la falta de acciones judiciales internas contra los señalados :

"Yo quisiera que a los políticos metidos con el narco se les juzgara en México. Pero aquí no los van a juzgar. Los protegió López Obrador y ya anunció Sheinbaum el domingo que los va a proteger, no vaya a ser que vengan por más".

La "inusual sobriedad" de Donald Trump y las concesiones de México

Uno de los puntos más críticos del análisis es el contraste entre la mesura con la que la administración de Donald Trump ha manejado el caso por las vías legales y la respuesta del Gobierno mexicano. Loret de Mola destaca que Washington no está amenazando la soberanía nacional, sino operando bajo los tratados bilaterales existentes.

"34 días después de que presentaron una acusación formal contra Rocha Moya y compinches, no ha existido un tuit escandaloso de Trump, una declaración destemplada de alguien de su gabinete. Sorprende la inusual sobriedad con la que se está conduciendo el Gobierno de Estados Unidos", explicó.

Finalmente, el periodista argumentó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la Presidenta Sheinbaum han cedido en múltiples frentes ante las presiones de Washington en temas migratorios y comerciales, marcando una contradicción con su actual postura de confrontación.

"Parece que López Obrador y Sheinbaum estuvieron dispuestos a entregar todo... excepto a sus narcopolíticos. Esa fue la línea que no se atrevieron a cruzar", concluyó, señalando que defender a los implicados bajo el argumento de la autodeterminación resulta insostenible ante la opinión pública.

Con información de Carlos Loret de Mola

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