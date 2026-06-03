Registro de líneas telefónicas con CURP aumentaría robo de identidad: R3D

El próximo 30 de junio del 2026 finaliza el Registro de Líneas de Teléfono Celular, que inició en enero de 2026 y que de acuerdo con el Gobierno Federal se hace con el fin de combatir delitos como el cobro de piso, extorsión, fraude y secuestro.

Más que beneficios, José Flores de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) afirmó en entrevista con que el registro con la CURP causaría aumentos en otros delitos tales como robo de identidad y de teléfonos móviles, y sugirió se amplíe la fecha límite para el registro.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer que en México existen 144 millones 585 mil 131 líneas de teléfono celular activa s, de las cuales desde el inicio del registro al 13 de mayo, sólo 48 millones, o sea 33. 19%, han sido asociadas a una Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Registro de línea telefónicas ayudará a disminuir delitos?

A pregunta expresa, Flores considera que no existe evidencia alguna de que el registro de líneas telefónicas ayude a las autoridades a combatir crímenes como extorsión y secuestro.

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Explicó que existe una asociación de nombre GSMA, la cual abarca a las compañías de telefonía móvil de todo el mundo y lleva años en el análisis de la relación de los registros de líneas telefónicas con la disminución de la criminalidad.

"Por el contrario, en términos de seguridad pública, lo que ocurre es un fenómeno de desplazamiento criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzan a surgir otras actividades ilícitas como mercados negros de tarjetas SIM en redes sociales, robo de teléfonos y suplantación de identidad. La delincuencia no va a utilizar líneas asociadas a su nombre", comentó.

Agregó que más bien, este registro funciona para “ desanonimizar” las líneas de teléfono celular y la actividad de las personas . "Le está dando a las autoridades mayor poder acerca de dónde estamos, qué hacemos, etc. Hay algunos usuarios, tales como activistas, periodistas, opositores, quienes pueden resultar mucho más afectados por esta clase de medidas", declaró.

JM