A solo nueve días de que comience la Copa Mundial de Futbol, la Ciudad de México proyecta una imagen de desorden y efervescencia social que contrasta con la narrativa de gobernabilidad que el Gobierno federal buscaba proyectar a nivel internacional. Así lo expuso el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión, donde analiza cómo la capital del país se ha convertido en un microcosmos de problemas de movilidad, infraestructura deficiente y conflictos políticos no resueltos.

De acuerdo con el analista, el torneo de la FIFA estaba planificado por el oficialismo para demostrar orden y solidez institucional ante el mundo. Sin embargo, la realidad actual refleja la situación opuesta .

"El torneo había sido pensado por el régimen obradorista como una vitrina para mostrar la solidez de su movimiento, el orden y, ante tantas noticias negativas sobre México en el exterior por la violencia, la gobernabilidad. Pero hoy está reflejando el lado opuesto del sueño", afirmó Riva Palacio.

Crisis de movilidad urbana y retraso en las obras de infraestructura

El columnista criticó severamente la gestión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señalando una falta de planeación oportuna para un evento de esta magnitud , así como decisiones presupuestales que han colapsado el tránsito de las principales avenidas y afectado el sistema de transporte público que conecta con el Estadio Azteca.

Riva Palacio argumentó que los recursos públicos no fueron ejecutados de manera prioritaria para resolver los problemas de fondo de la metrópoli, como el desazolve para la temporada de lluvias o el mantenimiento del Metro.

"La movilidad no está resuelta. En sus pecados presupuestales lleva la penitencia. El tráfico se volvió un Armagedón urbano porque corrieron a quienes desde el aire desahogaban avenidas y calles. Como el austericidio obradorista redujo recursos de todas partes para aumentar los programas sociales, desapareció el turno nocturno que se dedicaba a las obras de mantenimiento que hoy se hacen en las principales avenidas o el Periférico, al mediodía", apuntó.

Asimismo, cuestionó el uso de recursos en elementos de identidad gráfica local en lugar de infraestructura básica: "Atropellan las cursilerías de Brugada de pintar paredes, calles y puentes del morado más espantoso que encontró, con la imagen de un ajolote que se volvió su obsesión (...) mientras el hermoso anfibio prehispánico sigue muriéndose —en peligro de extinción— en los canales de Xochimilco".

Amenaza de sabotaje de la CNTE al Fan Fest de la FIFA y movilizaciones sociales

El escenario más complejo para las autoridades radica en el ámbito social. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un plantón indefinido en las inmediaciones del Centro Histórico, una acción que, según el periodista, pone en riesgo directo las actividades culturales y turísticas organizadas para los aficionados.

"Ya no solo es su plantón y campamento en el Zócalo, como lo hacen siempre durante mayo, sino lo extendieron para presionar a las autoridades y mostrarles que en el horizonte está el sabotaje al Fan Fest de la FIFA", advirtió el comunicador.

Aunado al conflicto magisterial, Riva Palacio destacó que diversos colectivos civiles, particularmente las madres de personas desaparecidas, transportistas afectados por la inseguridad en carreteras y productores víctimas de extorsión, han anunciado manifestaciones de cara a la justa mundialista para visibilizar sus demandas ante la prensa extranjera.

"Las madres de los desaparecidos han dicho que se harán presentes en el Mundial con su protesta silenciosa pero poderosa, las fotografías de sus hijas e hijos, que representan, como un hipertexto, el abandono institucional y el poder del crimen organizado sobre el Estado mexicano", concluyó.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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