Todo para entender la Ley de Aguas en México

La reforma a la Ley de Aguas ha generado debate en México. A continuación te contamos los puntos claves de la iniciativa:El pasado 9 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales, esto con el objetivo de que las personas ejerzan su derecho humano al agua, así como garantizar su acceso equitativo y uso sustentable.La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, es la encargada del análisis y dictamen de dicha iniciativa.En días pasados el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, dijo que el paquete en materia de agua representa "un acto de justicia para el pueblo de México" y destacó los beneficios de garantizar el derecho humano al agua, así como tener un sistema de concesiones mucho más ordenado, transparente y con plena certeza para todos los usuarios.La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 3 de diciembre que la esencia de la Ley es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Expresó que hay que "dejar de ver al agua como una mercancía, y verlo como un recurso y como un derecho".Entre los objetivos de la Ley General de Aguas se encuentran el promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, así como promover la cultura del agua.De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, las propuestas de la iniciativa son:En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, presentó las modificaciones a la iniciativa, entre las que se encuentran que:El diputado morenista agregó que dichas modificaciones se lograron gracias a la participación activa de todos los sectores y fue resultado de semanas de trabajo y coordinación.En semanas pasadas agricultores y productores de campo protestaron por dicha ley que, acusaron, modificaría la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola debido a que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con las tierras.También acusaron que la iniciativa generaba incertidumbre sobre su patrimonio y herencias familiares, así como que no contemplaba apoyos para dicho sector y su producción.Luego de protestas en varios estados del país y el diálogo en San Lázaro que derivó en varias modificaciones, los agricultores dijeron que lograron que el gobierno se comprometiera a discutir cómo asegurar que el agua siempre esté al servicio de la producción de alimentos en el país, por lo que celebraron el avance.