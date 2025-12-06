Este sábado 6 de diciembre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con una lluvia ligera que sorprendió a muchos. El pronóstico es que las precipitaciones seguirán en la ciudad este día, pero ¿Qué viene para la próxima semana? Estos son los detalles del clima.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo mayormente nublado. Algunos episodios de lluvia ligera y aislada en el transcurso del día. Ambiente fresco . Las temperaturas esperadas serán máximas entre 22-24 °C y mínimas de 12-14 °C.

Humedad en el Pacífico trae lluvias a Jalisco

Protección Jalisco compartió que desde la madrugada se ha mantenido el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que ha favorecido el desarrollo de nubosidad en gran parte del Estado.

Agregó que durante las primeras horas se registraron lluvias ligeras en zonas de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y algunos puntos de la región Centro. En el Área Metropolitana de Guadalajara comenzaron a presentarse precipitaciones ligeras.

Además, señaló que para esta mañana continúan lluvias ligeras generalizadas en diversas regiones de Jalisco y del AMG, con la posibilidad de intervalos de chubascos y lluvias moderadas a puntuales fuertes conforme avance el amanecer.

Pronóstico semanal del clima para Guadalajara

Sábado 100% de probabilidad de lluvia 19 – 11 °C Domingo 15% de probabilidad de lluvia 25 – 11 °C Lunes 24% de probabilidad de lluvia 26 – 12 °C Martes 21% de probabilidad de lluvia 24 – 11 °C Miércoles 6% de probabilidad de lluvia 26 – 10 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 27 – 10 °C Viernes 3% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C

La probabilidad de lluvia este sábado 6 de diciembre es del 100 por ciento, pero a partir de la próxima disminuye, aunque sigue siendo ligeramente alto el lunes y martes .

Pronóstico del clima a nivel nacional

La combinación de vientos intensos en altura (corriente en chorro), con el ingreso de humedad del Pacífico estará favoreciendo precipitaciones ligeras e intermitentes en buena parte de la región Occidente, Altiplano y en la vertiente del Golfo de México en el transcurso del fin de semana.

De manera particular para el Estado de Jalisco espera un sábado con cielo mayormente nublado, episodios de precipitación ligera, aunque puntualmente se podrían registrar algunos chubascos e incluso tormentas en zonas montañosas .

Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología, Protección Civil Jalisco y The Weather Channel

OA