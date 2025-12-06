Un nuevo frente frío, el número 19, se aproxima a México; informó este sábado 6 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el frente núm. 18 con características de estacionario, se extenderá sobre el norte y noreste del golfo de México, sin efectos sobre el territorio mexicano .

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el norte y noroeste de México y, en interacción con el río atmosférico desde el occidente hasta el noreste del país, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y occidente del país; así mismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada; y vientos con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del domingo

Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (núm. 19) se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de México ; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, así como chubascos en Nuevo León .

Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Este sistema será impulsado por una masa de aire polar y durante la noche, originará un nuevo descenso de las temperaturas en las citadas regiones , así como evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).

Pronóstico del lunes

El nuevo frente frío (núm. 19) recorrerá rápidamente el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en zonas de Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala; así como chubascos en Morelos, Ciudad de México y Estado de México .

La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente de México , así como evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

