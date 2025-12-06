Sábado, 06 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Frente frío

Este día llega a México el frente frío 19; amenaza con lluvias y aire polar

Este día, el frente núm. 18 con características de estacionario, se extenderá sobre el norte y noreste del golfo de México

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (núm. 19) se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de México. ESPECIAL / CANVA

Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (núm. 19) se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de México. ESPECIAL / CANVA

Un nuevo frente frío, el número 19, se aproxima a México; informó este sábado 6 de diciembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el frente núm. 18 con características de estacionario, se extenderá sobre el norte y noreste del golfo de México, sin efectos sobre el territorio mexicano

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el norte y noroeste de México y, en interacción con el río atmosférico desde el occidente hasta el noreste del país, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y occidente del país; así mismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada; y vientos con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. 

Revisa: Lluvia despierta a Guadalajara este sábado y viene más a esta hora

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Consulta: El peso desafía al dólar; cierra semana datos positivos

Pronóstico del domingo

Durante la tarde-noche, un nuevo frente frío (núm. 19) se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, así como chubascos en Nuevo León

Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. 

No te pierdas: ¿La incapacidad por accidente reduce el aguinaldo?

Este sistema será impulsado por una masa de aire polar y durante la noche, originará un nuevo descenso de las temperaturas en las citadas regiones, así como evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).

Pronóstico del lunes

El nuevo frente frío (núm. 19) recorrerá rápidamente el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en zonas de Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala; así como chubascos en Morelos, Ciudad de México y Estado de México

Lee: Cómo cuidar tu planta de nochebuena antes de que sea tarde

La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá el descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente de México, así como evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

X / @conagua_clima 
X / @conagua_clima 

Con información de Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones