La lluvia regresó al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) previo a la llegada del invierno y esta mañana de sábado 6 de diciembre, la ciudad despertó mojada.

Protección Jalisco compartió que desde la madrugada se ha mantenido el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que ha favorecido el desarrollo de nubosidad en gran parte del Estado.

Agregó que durante las primeras horas se registraron lluvias ligeras en zonas de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y algunos puntos de la región Centro. En el Área Metropolitana de Guadalajara comenzaron a presentarse precipitaciones ligeras .

Además, señaló que para esta mañana continúan lluvias ligeras generalizadas en diversas regiones de Jalisco y del AMG, con la posibilidad de intervalos de chubascos y lluvias moderadas a puntuales fuertes conforme avance el amanecer .

"Se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones", apuntó Protección Civil.

Lluvia en Guadalajara este sábado

12:00 PM 68% de probabilidad de lluvia 17 °C 13:00 PM 98% de probabilidad de lluvia 18 °C 14:00 PM 79% de probabilidad de lluvia 18 °C 15:00 PM 55% de probabilidad de lluvia 18 °C 16:00 PM 49% de probabilidad de lluvia 18 °C 17:00 PM 53% de probabilidad de lluvia 18 °C

La probabilidad de lluvia este sábado en Guadalajara es alta, pero es más preponderante durante la tarde, entre el mediodía y hasta las 05:00 de la tarde. Para mañana domingo disminuye la posibilidad, pero repunta nuevamente a partir del lunes .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido. Viento de componente oeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h

Pronóstico nacional

Este día, el frente núm. 18 con características de estacionario, se extenderá sobre el norte y noreste del golfo de México, sin efectos sobre el territorio mexicano.

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el norte y noroeste de México y, en interacción con el río atmosférico desde el occidente hasta el noreste del país, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y occidente del país; así mismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada; y vientos con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Jalisco y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA